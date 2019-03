Petr Kozelka, Právo

Pokud by dluh nezaplatil, hrozí mu až rok vězení, pakliže ale peníze sežene, trestu se může vyhnout.

Státní zástupce Řepku zažaloval za roční dlužné výživné ve výši 175 tisíc korun. „Měl platit 15 tisíc korun měsíčně. Až na výjimky ale neplatil, zaslal pouze 2 000 korun a poté šestkrát 500 korun,“ konstatoval státní zástupce Pavel Klimeš.

Řepka v mezidobí dosáhl snížení výživného na pět tisíc korun měsíčně, i proti tomu ale podal odvolání s tím, že by byl schopen platit pouze dva tisíce měsíčně.

„Mám zablokovaný řidičský průkaz, mám exekuce. Rád bych pracoval, ale bohužel mě nikdo není schopen zaměstnat, nemám žádnou praxi, jsem jenom fotbalista. Určitě nejsem schopen zaplatit oněch 175 tisíc korun, nemám na to prostředky. Dneska nemám z čeho brát, mám už méně než to pověstné nic. Chtěl jsem dělat třeba panského kočího, ale na to potřebuji řidičák. A ten mi zabavil exekutor kvůli neplacení alimentů,“ stěžoval si před soudem Řepka.

Soudce Ivo Zummer po Řepkově výslechu nakonec předložil nabídku, zda by byl schopen zaplatit dlužné výživné alespoň v částce dvou tisíc měsíčně. „Toho bych byl schopen,“ dušoval se Řepka. Soudce Zummer pak jednání odročil na začátek května.

Řepka už dostal zatím nepravomocně trest 15 měsíců za zpronevěru, do trestu zahrnul i fotbalistovo předchozí potrestání za internetové útoky na bývalou manželku Vlaďku Erbovou. Řepka prodal v prosinci roku 2016 své známé za 1,2 milionu korun mercedes, který ale v té době už nevlastnil. Soud mu také přeměnil z podmínky na vězení trest dalších devíti měsíců za řízení v opilosti.