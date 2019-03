bad, Novinky

„Dospěli jsme k závěru, že vina obžalovaného byla provedeným dokazováním prokázána spolehlivě a bez jakýchkoli pochybností,“ prohlásil předseda soudního senátu Tomáš Kubovec. „Na základě řetězce všech soudem provedených důkazů, které navzájem korespondují, lze dospět k jednoznačnému závěru o vině obžalovaného,“ upřesnil.

Pro soud byly podstatné zejména kamerové záznamy o příjezdu dvojice do republiky, jejich pohybu v okolí místa a v době činu nebo jejich aktivitě na autobusovém nádraží, kde se mimo jiné převlékli do jiného oblečení. „Nikdo jiný tam nebyl a není tedy možné, aby se toho dopustil někdo jiný,“ konstatoval soudce.

K důležitým důkazům přidal i lokalizaci mobilního telefonu, který byl přes buňky operátorů zaměřen jak v hotelu, kde se oba obžalovaní ubytovali, tak i na místě činu i na autobusovém nádraží.

„Je zde ucelený řetězec nepřímých důkazů, který tvoří kruh, který není ničím jiným logickým narušen a není zde možnost, že by se činu dopustil někdo jiný,“ uzavřel Kubovec. Podle něj šlo o pečlivě připravovaný čin, který měl charakter nájemné vraždy. Útočníkem jako takovým musel být podle Kubovce uprchlý Rus.

Video

Eskorta přivádí obžalovaného Mamuka Apchaidzeho k soudu (video z listopadu 2018)

Gruzínec měl podle státní zástupkyně přijet spolu se samostatně stíhaným a v současnosti uprchlým Rusem před dvěma lety do Prahy, kde si údajně s poškozeným domluvili schůzku. Ta se uskutečnila ve slepé části ulice Na Maninách v pražských Holešovicích.

Podnikatel přijel na určené místo autem, tam měl ale být uprchlým mužem napaden a pobodán. Devětatřicetiletý muž utrpěl dvacet bodných ran. Z místa činu zvládl odjet, po několika okamžicích ale zemřel a jeho auto narazilo ve velmi malé rychlosti do náklaďáku. Apchaidze měl podle obžaloby během útoku hlídat ulici, jestli někdo nejde.

Oba muži poté utekli na autobusové nádraží na Florenci, kde se měli zbavit části oblečení a odjet do ukrajinského Lvova, kde je zadržela na základě evropského zatýkacího rozkazu policie.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Vyšetřování činu v Holešovicích (video z června 2017)

Podle státní zástupkyně Margity Kralické o Apchaidzeho vině svědčí řada nepřímých důkazů. „Je faktem, že obžalovaného se skutkem nespojuje žádný přímý důkaz. Soud má ale k dispozici celou řadu nepřímých důkazů tvořících ucelený řetězec,“ podle něhož jsou pachateli právě Apchaidze spolu s Rusem, který je na útěku.

Mezi nepřímé důkazy patří zejména mobilní telefony. V Apchaidzeho telefonu se našla fotka budoucí oběti, díky telefonu, který měl patrně u sebe druhý stíhaný, se zase policii povedlo zaměřit jejich pohyb. „Důkladné zmapování útěku obžalovaných z místa činu vylučuje, že by pachatelem byl někdo jiný,“ řekla Kralická. Motivem k činu by podle ní mohla být osobní msta kvůli intimnímu poměru oběti s ženou příbuzného jednoho z obžalovaných.

Právě nedostatek přímých důkazů byla voda na mlýn obhajoby, podle níž nebyl prokázán žádný motiv vraždy, přítomnost Apchaidzeho na místě činu, ba ani vražedná zbraň. „Žádným způsobem se nepodílel na naplňování skutkové podstaty trestného činu vraždy, jak je popsáno v obžalobě,“ uvedla Apchaidzeho obhájkyně Markéta Etlíková.

Podle ní je vyloučeno i jeho spolupachatelství, že by hlídal příjezdovou cestu. „Nelze uzavřít, že by byl vinen ze skutků kladeným mu za vinu, a to ani s odkazem na nepřímé důkazy,“ uzavřela. „Doufám, že mě odsoudíte v souladu se zákonem, a ne podle toho, co požaduje státní zástupce,“ prohlásil na závěr Apchaidze.

Pozůstalým po zemřelém podnikateli soud přiznal 2,6 milionu korun jako odškodné. Apchaidze by měl k tomu zaplatit České republice dalších čtyři sta tisíc za již vyplacené odškodné ministerstvem spravedlnosti.