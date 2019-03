Petr Kozelka, Právo

To vše kvůli manželce, která noc před incidentem sdílela s napadeným lože.

K napadení došlo v létě před dvěma lety v jedné z vesnic na Blanensku. Vaněk si tam spěchal pro dnes již bývalou manželku. Ta se v noci opila v místním lokále a skončila v posteli s později napadeným mužem.

„Když obžalovaný dojel k domu, vyšel ven poškozený a byl bezdůvodně a nečekaně napaden úderem pěstí do levé strany obličeje,“ stálo v obžalobě. Okresní soud v Blansku majora potrestal třemi roky vězení s podmíněným odkladem na pět let, s čímž se muž nesmířil a podal odvolání.

Soud obhajobě neuvěřil



„Nenacházím motiv k takovému činu, klient věděl, že tam jeho manželka požívající alkohol jezdí za těmito lidmi, nebylo to nic in flagranti. Neměl poškozený zištný důvod, aby ukázal na mého klienta? Možná si chtěl nechat spravit za jeho peníze chrup, který měl v tu dobu už ve špatném stavu. Klient byl celý život na té správné straně, na straně zákona. Ke zranění poškozeného došlo, ale můj klient s tím neměl nic společného,“ prohlásil při odvolání Vaňkův advokát Richard Novák. Sám Vaněk jakékoli násilí popíral.

„Poškozený uváděl jiné věci v přípravném řízení a jiné u soudu. Nevím, z čeho vlastně mám být uznán vinným. Bratr i moje žena vypověděli, že tam nic takového nebylo, pouze poškozený tvrdí opak,“ hájil se Vaněk.

Odvolací senát brněnského krajského soudu v čele s Halinou Černou obhajobě neuvěřil a odvolání zamítl, i když přiznal, že lidsky má pro takové jednání pochopení, neboť manželka už delší dobu nežila spořádaný život. Osudný den ji navíc s cizím mužem v cizí posteli našla vlastní dcera, která dvojici vyfotila a snímek poslala otci, tedy obžalovanému.

Trest je nejnižší možný



„Dovedeme si představit, co to s obžalovaným udělalo. Po příjezdu vyzval poškozeného, aby mu ženu přivedl, ten mu ale jen odvětil, ať si pro ni dojde sám, že on se s ožralou bavit nebude. Obžalovaný pak kolem něj prošel a uhodil ho nečekaně pěstí tak nešťastně, že došlo ke zlomenině čelisti,“ konstatovala Černá.

Podle soudu znalecký posudek určil, že zranění odpovídá úderu pěstí, a nikoli pádu na schodech nebo jinému mechanismu, jak se snažila tvrdit obhajoba.

„Obžalovanému hrozilo až deset let vězení, soud ale citlivě přihlédl ke všem okolnostem případu a vzal do úvahy i pohnutku, která je pochopitelná. Uložený trest je nejnižší možný a podmínka dává obžalovanému možnost ukázat, že to byl jen mimořádný exces vyprovokovaný jednáním man­želky,“ dodala Černá.

Jiří Vaněk, který podle zjištění Práva pracuje ve Věznici Kuřim jako vedoucí oddělení prevence a stížností, nechtěl verdikt, jenž ho posílá do civilu, nijak komentovat. Prohlásil pouze, že za očištění svého jména bude rozhodně podávat dovolání k Nejvyššímu soudu.