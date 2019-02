Patrik Biskup, Novinky

Soud uložil řidičce, která stejně jako její dospělá spolujezdkyně vyvázla z nehody bez vážnějšího zranění, za obecné ohrožení z nedbalosti tříletou podmínku a na tři a půl roku ji zakázal usednout za volant.

Žena se podle obžaloby blížila autem k železničnímu přejezdu ve chvíli, kdy blikající červená světla a zvukový signál upozorňovaly na přijíždějící vlak. Žena přesto vjela na koleje, kde auto smetl rychlík. Dvouletý chlapeček zemřel na místě, jeho o dva roky staršího bratr skončil těžce zraněný v nemocnici a dodnes není zcela zdráv.

Podle rozsudku musí žena zaplatit odškodné za nemajetkovou újmu přeživšímu synovi ve výši půl miliónu korun a dalších 750 tisíc svému partnerovi a otci obou dětí. Fakticky by ale peníze měla hradit pojišťovna z povinného ručení vozidla.

Ženě hrozil až desetiletý žalář. „Posílat obžalovanou do vězení za této situace by bylo zbytečné a nepomohlo by to nikomu. Naopak, ona tady musí být pro druhé dítě, které přežilo a bude potřebovat lásku a péči obou rodičů,“ prohlásil předseda senátu Jan Švígler.

Podle něj ale bylo na místě uložit zákaz řízení. „Jednak s ohledem na hrubé porušení předpisů obžalované jako řidičky a jednak je nutné vzít i v potaz závažný následek nehody,“ uvedl soudce.

Upozornil dále na to, že se obžalovaná bude do konce života probouzet každý den s vědomím, že to byla ona , kdo zapříčinil smrt jejího malého chlapečka. „Jakýkoliv jiný trest se nedá srovnat s utrpením, které bude muset natrvalo nést,“ dodal Švígler.

Sama obžalovaná odmítla před soudem vypovídat. Před vyhlášením rozsudku pouze řekla, že už je potrestaná dost. „Malýho mi to nevrátí. Mám ale ještě jednoho syna, který mi zůstal a na kterém jsem nyní plně závislá,“ dodala s pláčem.

Podle státního zástupce Josefa Vojty byl čin řidičky velký hazard. „Vezla dvě malé děti, což ji mělo vést k větší opatrnosti. Naproti tomu plynule vjela na přejezd, kde blikalo a houkalo výstražné znamení. Tady neexistuje nic na její omluvu,“ dodal žalobce.

Nehodu zachytila kamera na čelním skle řidičky Lucie Svatošové, která jela za obžalovanou. „Už z dálky jsem viděla, že na přejezdu svítí červená světla. Když jsem se se k němu přiblížila, tak z pravé strany z vedlejší ulice vyjelo přede mne nějaké vozidlo a pokračovalo směrem k přejezdu. Vůbec nezpomalilo, řidič nereagoval na výstražná světla, neviděla jsem, že by vůbec brzdil ,“ četl soudce výpověď svědkyně.

Podle ní vlak narazil do pravé zadní části vozidla. „Tlačil ho kousek před sebou a pak se odmrštilo mimo železniční trať. Po této srážce jsem zastavila a běžela k té nehodě. U auta stály dvě dospělé ženy a jedna křičela, že tam jsou její děti. Jako zdravotní sestra jsem pomáhala s resuscitací jednoho z nich,“ popsala Svatošová další sled událostí.

Soudní znalec Michal Kešner vyloučil technickou závadu na automobilu obžalované. Z jeho posudku vyplynulo, že vlak do vozidla narazil v rychlosti okolo 60 km/h. „Strojvůdce spatřil vozidlo v okamžiku, kdy už nebylo možné vlak zastavit,“ konstatoval Kešner.

I díky jeho pohledu na věc pak soud dospěl k závěru, že příčinou nehody byla řidičská nepozornost obžalované a nikoliv úmysl. „Na chvilku zřejmě ztratila koncentraci. Nevíme, co se vlastně v autě dělo, jestli si třeba povídala se spolujezdkyní a nebo se tam stalo něco, co odvrátilo její pozornost od řízení,“ uzavřel soudce.