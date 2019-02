Petr Kozelka, Právo

Při obnově procesu ale vyšlo najevo, že znalkyně postupovala velmi neodborně, její postup byl označen dokonce za obskurní. I když Kulíšková slíbila, že pokud její posudek neobstojí, jako znalkyně skončí, zatím tak neučinila.

Případ se začal psát už v roce 2010, kdy tehdy sedmnáctiletý hoch obvinil místního kaplana v Javorníku Kuszaje, že jej sexuálně zneužíval. Rozběhlo se vyšetřování, v němž Kulíšková vypracovala na hocha znalecký posudek. V něm tvrdila, že hoch mluví jednoznačně pravdu. I na základě tohoto důkazu byl pak kaplan odsouzen k podmínce, nesměl pracovat v církvi a živil se jako dělník.

Kulíšková do svého posudku uvedla, že hoch je jednoduchý a neumí lhát. „Nelže, opakovaně o podstatě činu vypovídá totéž. Je nepochybné, že došlo k naplnění znaků sexuálního zneužívání. Vypovídal pravdu, je to nezpochybnitelný fakt, uvedenou věc by si neuměl vykonstruovat. Celá událost na něm zanechala stopy, na které nikdy nezapomene,“ tvrdila o chlapci znalkyně. Hoch chtěl původně po knězi 250 tisíc korun odškodného, ale nakonec vzal žalobu zpět.

Když po několika letech vyšlo najevo, že si mladík všechno vymyslel, soud duchovního v obnoveném procesu zprostil obžaloby. Osm dlouhých let, kdy musel žít s nálepkou sexuálního delikventa a nesměl se věnovat své kněžské profesi, Kuszajovi ale už nikdo nevrátí.

Video

Adam Stanislav Kuszaj v kostele sv. Petra a Pavla v Prostějově

Metody sice starší, ale dobré



Když trestní soud zvažoval obnovu řízení, Kulíšková dál setrvávala na svých závěrech. „Posudek jsem zpracovala zodpovědně, metody, které jsem použila, jsou starší, ale ne špatné, navíc jsem je doplnila svou dlouholetou praxí. Pokud by soud shledal posudek za mylný, počítám s ukončením činnosti znalce,“ uvedla.

Nezviklal ji ani další znalec konzultant, který zpracoval doplnění jejího posudku. Ten s kolegyní příliš nesouzněl. „Vyšetřovaný své odpovědi účelově korigoval až zkresloval. Metody znalkyně lze považovat až za obskurní. Osobnost vyšetřovaného je natolik patologicky strukturovaná, že není schopna podat věrohodnou výpověď,“ napsal konzultant.

Nakonec jesenický okresní soud rozhodl o vypracování revizního znaleckého posudku. Právo mělo možnost se s posudkem, který sloužil jako jeden z klíčových důkazů v obnoveném řízení, seznámit. Revizní znalci v něm přitom posudek Kulíškové označili za nepřezkoumatelný a nevědecký.

V revizním posudku pak znalci došli k závěru, že Kulíšková při práci překročila všechny hranice. Upozornili, že Kulíšková celý profesní život vyšetřovala v pedagogicko-psychologické poradně děti s poruchami učení či chování, což je způsob práce zcela odlišný od diagnostiky osobnostních poruch a věrohodnosti.

Právo proto znalkyni po osvobozujícím rozsudku kontaktovalo s tím, jestli dostála svému závazku a s činností znalce skončila. „Jak už jsem řekla, nebudu se k tomu vyjadřovat. Nemá to smysl. Soud nějak rozhodl. Já jsem už od té doby žádný posudek neudělala,“ řekla Kulíšková.

Podle mluvčí ostravského soudu, kde je Kulíšková zapsaná v seznamu znalců, psycholožka svou znaleckou činnost neukončila. „Je u nás zapsána a minulý rok byla činná. Byla ustanovena v jedné věci,“ řekla mluvčí soudu Karin Kantorová.