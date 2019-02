Chlípného seniora nenapravilo ani vězení v Řecku

V březnu 2012 opustil dnes 82letý Vít T. z Františkových Lázní brány řeckého žaláře. Z původně uložených 15 let za sexuální zneužívání dětí ve věku do deseti let mu tamní soud dvě třetiny trestu odpustil, protože věřil v jeho nápravu. To se ale zatraceně spletl.