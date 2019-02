Petr Marek, Právo

Dívce, která svého známého ubodala na ubytovně v nedalekém Suchdole nad Odrou a umírajícího si navíc natočila na mobil, hrozil až výjimečný trest. Obžalovaná u vrchního soudu vyjádřila lítost a domáhala se nižšího trestu. „Jeho život již zachránit nemohu, ale mohu zachránit alespoň ten svůj,“ uvedla s pláčem dívka.

Soudce to však neobměkčilo. „Odvolání jsme zamítli jako nedůvodné. Šlo o výjimečnou vraždu. To s ohledem na to, jak byl napadený zdevastovaný, bodla ho celkem třináctkrát a použila dva nože, a také s ohledem na zrůdnost jejího počínání, tedy na to, že si umírajícího natáčela a fotila. Zarážející je i to, v jak mladém věku tak brutální vraždu spáchala. Bylo jí jen osmnáct let. Z tohoto pohledu trest rozhodně není nepřiměřeně přísný, ale spíše mírný,“ vysvětlil Právu mluvčí soudu Stanislav Cik.

Obžalovaná měla problémy s alkoholem i psychikou

S mužem se sblížila poté, co odešla od rodičů a současně se jí výrazně zhoršil prospěch na střední škole v Hranicích, kde studovala obor bezpečnost a právo. Tehdejší partner tety se do mladé dívky zamiloval a začal s ní udržovat milenecký poměr. Macháčová ho později udala na policii a obvinila ho ze znásilnění. Poté se delší dobu neviděli a potkali se až osudného dne, loni 4. března v restauraci v Suchdole nad Odrou.

Macháčová si podle svědků s mužem chtěla vyjasnit svůj složitý vztah z minulosti i jeho vztah k její tetě. Muž, který měl s dalšími partnerkami dvě dospívající dcery, se k ní v restauraci choval velmi přátelsky. Vypili tam spolu několik piv a větší množství rumu, pak se vydali na ubytovnu. Obžalovaná tam na něj zaútočila dvěma kuchyňskými noži do oblasti krku a hrudníku a zasadila mu dvě řezné a třináct bodných ran. Prý po ní chtěl na ubytovně pohlavní styk, a když to odmítla, měl prohlásit, že se s ní vyspí i proti její vůli. [celá zpráva]

Když se pak snažila bránit, vzala do ruky kuchyňský nůž a bodla ho. Poté, co na ni křičel, že za to půjde do vězení, ztratila nervy, vzala postupně dva nože a začala do něj bodat. Když záchranáři přijeli na místo, napadeného našli s probodnutým krkem. Druhý nůž měl zabodnutý až po rukojeť v hrudníku. V mobilu Macháčové pak policisté nalezli dva záznamy a 18 fotografií s umírajícím.

Macháčová jim tvrdila, že si natáčení nepamatuje. Podle názoru znalce lze hlavní vinu za celou věc spatřovat v problematické osobnosti obžalované a také v jejím sklonu k nadměrnému požívání alkoholu. Kdykoliv se totiž napila alkoholu, kterým zapíjela i prášky, stávala se agresivní.