Koláček od loňského října sedí na lavici obžalovaných s manažery Oldřichem Klimeckým, Jiřím Divišem, Petrem Krausem a Markem Čmejlou. Obžaloba je viní z toho, že podvedli Českou republiku, protože před odkupem státního podílu záměrně zatajili, že již dříve získali většinové množství akcií MUS prostřednictvím jiných firem, které ovládali.

Kromě toho údajně akcie od státu nakoupili levně a za peníze, které pocházely z majetku MUS. Tím podle spisu vznikla škoda nejméně 3,2 miliardy korun.

Přestože jsou soudní jednání naplánovaná zatím do letošního října, tak Koláček při doplnění své výpovědi požádal, aby bylo jeho stíhání zastaveno. Zdůraznil, že o investicích a finanční strategii MUS rozhodovalo představenstvo firmy.

„Nikdy nešlo o mé samostatné rozhodování, ale o rozhodování kolektivního orgánu, tedy představenstva MUS, kterého se navíc vždy účastnili i zástupci dozorčí rady,“ vysvětlil Koláček.

Odmítl i to, že by se snažil oklamat vládu. Ta podle něj dobře věděla, komu akcie těžařské firmy prodává. Vinu odmítají i jeho kolegové.

Exmanažeři byli pro stejný skutek odsouzeni ve Švýcarsku. V právu platí pravidlo, že člověk nemůže být pro stejný skutek odsouzený dvakrát.

Pravomocný verdikt padl pouze nad Koláčkem, který by měl ve vězení strávit dvaapadesát měsíců.

Druhým odsouzeným je Kraus, který by si měl odpykat 16 měsíců za mřížemi.

Ostatním manažerům loni v prosinci soud lehce zmírnil původní tresty. Odpykat by si měli od 36 do 46 měsíců. V případě Čmejly, Krause a Klimeckého však verdikt není pravomocný a musí se počkat, jak ve Švýcarsku dopadne odvolací řízení.

Koláček by měl do vězení nastoupit 2. května. Pokud se to stane, tak soudní řízení proti němu v Česku skončí.

„Zatím se nic nezměnilo,“ řekl v pondělí Právu jeden z Koláčkových advokátů Martin Korbař.

Jiná situace je u Krause. Ten zatím neví, kdy by měl do vězení nastoupit.