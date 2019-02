Novinky

Policisté chtěli zastavit v noci na neděli auto u Mníšku pod Brdy. Řidič začal ujíždět a do honičky se postupně přidávaly další hlídky. Divokou jízdu zakončil v Černošicích u Prahy, kde naboural do domu. Ani to ho ale nezastavilo a začal utíkat. Policisté pak začali varovně střílet. Muž, který byl podle policistů pod vlivem alkoholu i drog, to nakonec vzdal.

Noční nehoda v Černošicích

FOTO: Trans Hospital Plus

Záchranáři ošetřili dopadeného mladíka s drobným povrchovým poraněním a byl ponechán v péči policistů k dalšímu šetření celé události. Dva policisté se lehce zranili.

„Ty posádka RLP Trans Hospitalu Plus po nezbytném ošetření převezla k dalšímu vyšetření do motolské nemocnice,” dodali záchranáři.