Jiří Novotný, Právo

„V průměru každý týden přitom řidič odjel od nehody s vážnými nebo fatálními následky na životech a zdraví. Stalo se tak například v šesti případech, kdy byli usmrceni chodci,“ upozorňuje na nebezpečnou bilanci vedoucí oddělení BESIP ministerstva dopravy Tomáš Neřold.

Řidiči přitom nezřídka ujíždějí i v případech, kdy zavinili nehodu jen s hmotnou škodou. Nahrává tomu i poměrně mírný postih takového jednání. Za ujetí je sedm trestných bodů v rámci bodového systému, ale pokuta ve správním řízení pouhých 2500 až 5000 korun. Jenom když se tohoto přestupku řidič dopustí vícekrát za rok, může přijít o řidičské oprávnění až na půl roku.

Nově až 25 tisíc



V návrhu nového bodového systému, který v současné době prochází meziresortním připomínkovým řízením, sice ministerstvo dopravy navrhuje za nedovolené opuštění místa dopravní nehody jen čtyři trestné body, ale pokutu chce zvýšit na 7000 až 25 000 korun.

I to ovšem těžko odradí od snahy ujet řidiče, kteří nehodu zavinili pod vlivem alkoholu a snaží se vyhnout obvinění z trestného činu. Tak to zřejmě bylo nedávno u 29leté řidičky, která ve fabii nezvládla u Zlonic řízení, přejela do protisměru, kde se srazila s traktorem.

Z místa činu ujela, policisté ji ale vypátrali v místě bydliště. Zjistili, že této ženě byl odebrán řidičský průkaz, a navíc jí v dechové zkoušce naměřili 1,45 promile alkoholu.

Nejvyšší podíl dopravních nehod, kdy viník z místa ujel, byl v loňském roce zaznamenán v Jihočeském kraji (21,4 procenta), a naopak nejméně viníků ujelo od nehody v Plzeňském kraji (12,5 procenta).

Zejména od méně závažných nehod řidiči odjíždějí také kvůli obavě ze ztráty bonusu z povinného ručení nebo havarijního pojištění.

„Psychologové se u viníků nehod často setkávají s akutní reakcí na stres. Ta je poměrně běžnou reakcí na emočně náročnou situaci,“ řekla Kateřina Bucsuházy z Centra dopravního výzkumu. „Příznaky se dostavují během několika minut po dopravní nehodě a odeznívají v rámci několika hodin až tří dnů,“ dodala pro Právo.

První pomoc je hlavní



Jak zdůraznil Neřold, řidiči by si měli uvědomit, že jejich primární povinností je poskytnout první pomoc účastníkům dopravních nehod. V řadě případů tak mohou zachránit lidský život anebo alespoň zásadně zmírnit následky zranění.