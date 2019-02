jap, Novinky

„Před 9. hodinou nám byla oznámena nehoda dodávky a osobního vozu na 41. kilometru silnice I/6 mezi Krušovicemi a Řevničovem. Řidič dodávky dostal ze zatím neznámých příčin smyk a přejel do protisměru, kde se čelně střetl s protijedoucím osobním vozem,” uvedl policejní mluvčí Zdeněk Chalupa.

Silnice byla na několik hodin uzavřena. Na místo ihned vyjeli hasiči i záchranáři.

„Naše posádky si převzaly do péče čtyři zraněné. Jednoho z nich, s vážnými mnohačetnými poraněními, transportoval po předchozím ošetření do pražské nemocnice vrtulník letecké záchranné služby. Dalšího vážně zraněného převezli záchranáři po ošetření do nemocnice sanitkou. Při nehodě pak byli zraněni další dva lidé, jeden středně těžce a druhý lehce. I oni byli převezeni sanitkou do nemocnice,” řekla Novinkám mluvčí záchranářů Petra Effenbergerová.

Přesné okolnosti nehody nyní vyšetřují kriminalisté. V obou směrech se před místem nehody tvořily dlouhé kolony.