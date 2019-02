Za vulgární výhrůžné útoky na soudce hrozí muži osm let. Chtěl jsem se pomstít, prohlásil

Necháváš pohlavně zneužívat a bít do krve děti svých odpůrců. Budeš sražen ze schodů budovy soudu. To je jen malý výčet e-mailové korespondence, kterou v průběhu čtyř let dostával předseda domažlického soudu Jan Švígler od Jiřího Šimky z Klatovska. Za nebezpečné vyhrožování a křivé obvinění stanul ve čtvrtek 46letý muž před Okresním soudem v Klatovech. Hrozí mu až osm let vězení.