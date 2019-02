Petr Kozelka, Právo

„Od prosince 2017 do listopadu 2018 řádně nepřispíval na výživu svého syna, ačkoli mu tato povinnost plynula ze zákona a byla mu stanovena rozsudkem soudu. Měl platit 15 tisíc korun měsíčně. Až na výjimky ale neplatil, zaslal pouze 2000 korun a poté šestkrát 500 korun. O snížení výživného nepožádal a takto nyní dluží nejméně 175 tisíc korun,“ konstatoval státní zástupce Pavel Klimeš.

Soudce konstatoval dřívější Řepkovu výpověď, v níž vinu odmítl. „Nesouhlasím s tím, co je uvedeno, tedy že mám přispívat 15 tisíc korun měsíčně. To nebyla povinnost, na této částce jsem se dohodl s exmanželkou, toto bylo podmíněno tím, že můžu syna vídat kdykoli, ale to ona nedodržuje. Matka svou část dohody neplní, a i se synem se navíc odstěhovala do Brna,“ prohlásil Řepka.

Dostal trest vězení



Minulý týden poslal zatím nepravomocně Obvodní soud pro Prahu 6 Řepku na 15 měsíců do vězení za zpronevěru, do trestu zahrnul i fotbalistovo předchozí potrestání za internetové útoky na bývalou manželku Vlaďku Erbovou. Řepka prodal v prosinci roku 2016 své známé za 1,2 milionu korun mercedes, který ale v té době už nevlastnil. [celá zpráva]

Bývalý obránce Ostravy, Sparty, West Hamu a Fiorentiny dostal v letech 2015 a 2016 dvakrát podmíněný trest za řízení v opilosti. Loni v květnu mu soud potvrdil 180 hodin obecně prospěšných prací za zanedbání povinné výživy. Za poškození exmanželky formou smyšlených erotických inzerátů dostal fotbalista původně souhrnný nepodmíněný trest půl roku vězení, odvolací senát Krajského soudu v Brně mu jej však zmírnil rovněž na obecně prospěšné práce.