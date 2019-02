kub, Novinky

Rostliny proto pěstuje její otec, který se tak pohybuje na hraně zákona. Žena se obrátila na soud s žalobou a zástupce VZP na jednání u Městského soudu v Praze (MS) ve čtvrtek slíbil, že pojišťovna ženě vyhoví.

Průtahy v případu řešil i Ústavní soud. Určil, že soudy musí neprodleně rozhodnout.

Hned na začátku jednání právní zástupce VZP sdělil, že pojišťovna chce ženě konopí uhradit a požádal soud o lhůtu 30 dní, aby VZP vydala nové rozhodnutí. Soudkyně Hana Veberová rozhodla, že lhůta bude poloviční. Soudní řízení podle ní tímto nekončí, protože po uplynutí lhůty očekává vyjádření obou stran, zda je všechno v pořádku.

Žena se jednání neúčastnila, protože je dlouhodobě ve zdravotnickém zařízení pro pacienty s roztroušenou sklerózou. Za její práva bojuje již několik let její otec Zdeněk Majzlík, který rovněž pro dceru konopí pěstuje, čímž se ale vystavuje hrozbě trestního stíhání. „Vypěstuji dva kilogramy, které má dcera na rok. Jestli bude konopí hradit pojišťovna, nebudu ho již muset pěstovat. Jednou za měsíc vyzvednu konopí pro dceru, připravím jí jointy a sypání do jídla, jak to musí brát, aby bylo všechno v pohodě,” řekl Novinkám.

Příslib právního zástupce VZP přivítal s velkou radostí. „Jestli jste někdy viděli, jak přeplaval kanál La Manche pan Venclovský, jak tam potom říkal, jak je šťastný, tak teď se to dere do mě,” řekl po jednání přítomným novinářům.

VZP žádost dvakrát zamítla



Městský soud nařídil jednání poté, co mu nedávno vyčinil Ústavní soud, na který se žena rovněž obrátila, že případ zdržuje, a zároveň mu nařídil, ať neprodleně rozhodne. Správní žaloba totiž ležela na soudu celý loňský rok, přičemž se řešila pouze tzv. místní příslušnost, tedy který soud by měl v kauze rozhodnout.

Stav pacientky je velmi vážný a je odkázána na péči jiných. Ačkoli vyzkoušela řadu léčebných prostředků, od bolesti jí ulevuje pouze léčebné konopí podávané formou inhalace.

V květnu 2016 žena požádala VZP, aby tuto léčba hradila, ta však žádost zamítla a spor řešil pražský městský soud, který rozhodnutí pojišťovny zrušil a věc jí vrátil k opětovnému posouzení. VZP žádost znovu zamítla a pacientka podala další žalobu k MS. Poté, co se po celý rok 2018 v případu nic nedělo, podala také stížnost k ÚS. Ten určil, že v případu musí být neprodleně rozhodnuto.

Léčebné konopí od roku 2013



Tlumení bolestí pomocí konopí nabízí například brněnská Fakultní nemocnice u svaté Anny (FNUSA). Pacienti tam mohou pod dohledem zdravotníků vdechovat výpary z konopí.

Léčebné konopí legislativa povolila v roce 2013, prvních několik let ale nebylo příliš dostupné. Nyní se mohou pacienti dostat díky lékařskému předpisu k levnějšímu českému a dražšímu zahraničnímu konopí. Loni ho mělo předepsáno průměrně 67 pacientů měsíčně, s průměrnou spotřebou 6,3 gramu. Lékaři marihuanu předepisují například lidem s roztroušenou sklerózou, rakovinou či AIDS.