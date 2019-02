Patrik Biskup, Právo

Během této doby by měli znalci mimo jiné zjistit, jak dalece mohl muž své chování ovládat. Pokud dojdou k závěru, že byl v době činu nepříčetný, nebude trestně odpovědný a místo ve vězení skončí nejspíš v zabezpečovací detenci.

Do zdravotnického zařízení muže umístili sami policisté, neboť dosavadní zjištění ukazují na to, že zřejmě jednal v důsledku závažné duševní poruchy. Tu má pravděpodobně dědičnou po své matce, která měla diagnostikovanou schizofrenii.

Soud nyní přezkoumával, zda jsou pro jeho nedobrovolnou hospitalizaci splněny zákonné podmínky.

„Po výslechu dotyčného muže a jeho ošetřujících lékařů jsem dospěla k závěru, že přijetí do léčebny bylo důvodné. Jeho psychický stav neumožňoval pobyt v policejní cele, a pokud by zůstal na svobodě, mohl závažným způsobem ohrozit sebe nebo své okolí,“ vysvětlila soudkyně.

Nemá kontakt s realitou



Podle ní se muž nyní nachází v psychotickém stavu, což se projevuje tím, že ztrácí kontakt s realitou a nedokáže jasně rozlišit, co je a co není skutečné. Trpí také bludy a halucinacemi. „Je masivně medikován a podle lékařů je nyní jeho chování značně nepředvídatelné. Pokud by nebral prášky, nikdo neví, jak by se zachoval,“ pokračovala soudkyně.

Zdravotníci také upozornili na to, že u Jana L. může dojít ke zhoršení psychiky, neboť mu začínají některé okolnosti případu docházet a na něco si upamatovává.

„Při jeho výslechu jsem samozřejmě zabrousila i na důvody jeho přijetí, které všichni známe. Zajímalo mne, jestli o nich ví i on. Řekl, že si vybavuje, jak jej do léčebny přivezla policie a že asi něco špatného udělal. Na detaily se ale nerozpomněl anebo je nechtěl říci. Byl přitom velmi rozrušený,“ uvedla dále Šťastná.

Bude posudek



Jestli Jan L. cíleně lže, soud nezkoumal a ani by to nezjistil. Odpověď na tuto otázku by měla být součástí znaleckého posudku. „Já hodnotím jen to, co jsem viděla. A včera to byl zlomený člověk. Samozřejmě může být ovlivněn prostředím, ve kterém se nachází, léky a situací, která ho sem dostala a kterou si nejspíš zčásti vybavuje,“ uzavřela soudkyně.

Tragédie se stala minulou středu kolem deváté večer v domě s pečovatelskou službou. Mrtvého muže ve věku 76 let našli kriminalisté v bytě, tělo o čtyři roky mladší manželky skončilo venku na zemi pod balkonem stejného bytu. Oba měli podříznuté hrdlo. Jak Právo zjistilo, podezřelý muž se svěřil se svým činem kamarádovi. Ten poté, co si ověřil, že je to pravda, zalarmoval policii.