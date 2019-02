ČTK

K první nehodě vyjížděli hasiči šest minut po devatenácté hodině, Na osmatřicátém kilometru dálnice havarovala dodávka do středových svodidel.

„Hasiči vyjížděli k vyproštění řidiče. Byl v bezvědomí, na místě jsme pomáhali s jeho resuscitací, ale nakonec zemřel,“ uvedl mluvčí jihomoravských hasičů Filip Venclovský Podle informací Práva je možné, že příčinou nehody byla právě jeho zdravotní indispozice, více ale ukáže až další šetření.

Zatímco hasiči, záchranáři i policie byli zaměstnáni řešením nehody, vznikala před místem nárazu kolona. Ve 20.07 se její konec, nacházející se v tu chvíli na pětatřicátém kilometru dálnice, stal místem další nehody.

Nehoda na dálnici D2

FOTO: Milan Vojtek, Právo

Řidič kamionu s registrační značkou Pardubického kraje se zřejmě nedostatečně věnoval situaci před sebou a narazil do kamionu na konci kolony. Zřejmě už jen stačil strhnout řízení doprava, i tak ale trefil návěs před sebou. Ten ještě odhodil na další polskou nákladní soupravu.

Řidiče vyprošťovali hodinu



Tahač prostřední nabourané soupravy skončil po nárazu kolmo na původní postavení, což možná uchránilo jeho řidiče od nárazu kabinou do před ním stojícího vozu. Utrpěl lehké zranění. Polský řidič, po nehodě řekl, že přijel na konec kolony a se zapnutými varovnými blinkry stačil zatáhnout za ruční brzdu. Ještě se pořádně ani nerozhlédl, co se vlastně děje, když se ozvala rána a viděl za sebou dva kamiony, zapasované do sebe. Nejhůř dopadl kamion, jehož řidič pravděpodobně nehodovou událost zahájil.

„Řidiče posledního vozu jsme z kabiny vyprošťovali přibližně hodinu. Po ošetření jej s vážnými zraněními převzali záchranáři k leteckému transportu,“ dodal mluvčí hasičů.

„Řidič utrpěl při nárazu vážná devastační poranění dolních končetin. Po vyproštění ze zdemolované kabiny byl v umělém spánku letecky přepraven do nemocnice. Druhý účastník nehody utrpěl lehká zranění,“ uvedla mluvčí jihomoravských záchranářů Hedvika Kropáčková.

Dopravu ve směru na Slovensko museli policisté podle policejní mluvčí Lenky Drahokoupilové odklánět na pětadvacátém kilometru v Hustopečích na souběžnou komunikaci II/425. Zpět na dálnici se vrátili řidiči až v Podivíně.