orh, Právo

Nehoda se stala po sedmé hodině ráno. „Řidič pravděpodobně nepřizpůsobil rychlost jízdy svým schopnostem a povaze komunikace a při vjetí do obce v mírné pravotočivé zatáčce vjel do protisměru, kde přes hromady sněhu narazil do domu,“ sdělil Právu mluvčí policie Milan Bajcura.

Vůz byl téměř kompletně zdemolovaný a stopy po čelním nárazu zůstaly i na fasádě domku. Provoz na silnici v Černé v Pošumaví byl omezený v době vyšetřování nehody.