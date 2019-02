kub, Novinky

Obžalovanému soud navíc nařídil sexuologickou léčbu a zaplatit nemajetkovou ujmu dětem zhruba 300 tisíc korun.

Vedle Dostála státní zastupitelství obžalovalo také matku dívky, která nechávala dcerku u tanečníka přespat, ač věděla, že muž je pedofil. Soud jí uložil tříletou podmínku. Rozhodnutí soudu nejsou pravomocná, lze se proti nim odvolat.

Dostál se k řadě skutků doznal, tvrdil ale, že ne všechno, co popisuje obžaloba, je pravda. Se svou úchylkou se podle svých slov snažil bojovat a vždy si hlídal, aby nikomu neublížil a nikoho nezneužil.

Za své zaměření se nicméně nijak nestyděl a vystupoval ve společnosti i na internetu otevřeně jako pedofil. Založil například web pro stejně zaměřené lidi, na kterém vystupoval pod přezdívkou Plyšáček, prohlásil se také za „pedokrále“. Kriminalisté u něj doma našli při vyšetřování dva terabyty fotek a videí s nezletilými nahými dětmi ve vyzývavých pózách.

Dostálovi hrozilo za znásilnění s těžkou újmou na zdraví pět až dvanáct let, žalobkyně navrhovala trest na horní hranici sazby, tedy 12 let. Matka dívky čelí obžalobě z obchodování s lidmi, za což hrozí osm až patnáct let vězení, státní zástupkyně navrhla osm let.

Dostál se zajímal o zhruba pěti- a šestileté holčičky, které docházely do jeho tanečních kroužků v letech 2015 a 2016. Obžaloba tvrdí, že si obvykle posadil někam stranou některou z holčiček, posadil si ji obkročmo na klín, hladil ji, líbal, držel za zadek a penisem se třel o její tělo. Pořizoval si rovněž videonahrávky.

Specifickým případem mezi údajně zneužitými holčičkami je šestiletá dcera spoluobžalované ženy, která svou dcerku svěřovala Dostálovi několikrát týdně a nechávala ji u něj přespávat, ačkoliv věděla, že muž je pedofil a dochází mezi nimi k intimním situacím.

Holčičku si chtěl jednou vzít a mít s ní děti



Tento „vztah“ trval dva roky a obžalovaný jej nijak neskrýval. Podle vyšetřovatelů chodil s holčičkou do restaurací, kde vystupovali jako zamilovaný pár. Matku dítěte ujišťoval, že její dcera je jeho životní láska, které by v životě neublížil, a s klasickou souloží počká, až dívce bude patnáct. Žena dříve u soudu uvedla, že Dostálovi věřila a situaci považovala za vztah „převážně na platonické úrovni“.

Dostál k tomu dříve uvedl, že dívenka byla jeho nejvzácnější přítelkyně a životní láska, která ho vyléčila, protože prý přestal s koketováním ve školkách. Holčičce se prý chtěl celý odevzdat, aby s ním byla šťastná, a plánoval s ní svatbu a děti.