Řidič kamionu měl podle svých slov namířeno do Belgie, když před 16. hodinou zajel na úzkou silnici poblíž Tmaně na Berounsku. V Louníně zůstal kamion nebezpečně nakloněný nad rodinným domem, řidiči se navíc nepodařilo projet úzkou zatáčkou.

Na místě zasahovaly dvě jednotky hasičů, včetně těžké techniky. Hasiči nemohli kvůli elektrickému vedení ustavit jeřáb, a tak kamion složitě vyprošťovali několik hodin pomocí navijáku.

Do Lounína dorazili také policisté, kteří řidiči uložili pokutu za vjezd do míst, kde je to dopravní značkou zakázáno. Kamion se hasičům podařilo vyprostit okolo půl sedmé večer.