Patrik Biskup, Právo

Oba muže zadrželi detektivové Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) předloni v listopadu v hotelu Beránek v Rokycanech, a to těsně poté, co došlo k předání 20 tisíc korun jako odměny za poskytované informace.

Podle spisu Hynek v průběhu roku 2017 pravidelně prodával informace o plánovaných policejních kontrolách třem ukrajinským podnikatelům, kteří měli pod palcem personální agentury. Ti na základě získaných informací mohli provést protiopatření. „V SMS zprávách uváděl datum, místo, čas a rozsah akcí,“ řekl státní zástupce Jiří Richtr. Podle něj šlo o desítky případů z celého Plzeňského kraje.

Policista Petr Hynek u soudu

FOTO: Patrik Biskup, Právo

Údajně šlo o kontrolu knih



Hynek se před soudem doznal jen ve vztahu k Tsapukovi, u dalších jeho dvou krajanů tvrdil, že jim dával informace předem proto, aby odemkli ubytovny a policisté tak mohli zkontrolovat například domovní knihy.

Motiv svého jednání Hynek nedokázal vysvětlit. Ke schůzce v Rokycanech sdělil, že nevěděl o tom, že mu Tsapuk dává peníze. „Neřekl mi to. Tušil jsem ale, že to může být odměna za ty SMS zprávy,“ prohlásil policista s tím, že zprávy začal Tsapukovi psát sám od sebe. „Myslel jsem si, že bych pro něho mohl po odchodu od policie pracovat. Byla to blbost,“ kál se Hynek.

Policistovi v případě prokázání viny hrozí až desetileté vězení, cizinci pak o čtyři roky méně.