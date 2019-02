bad, Novinky

Rathovi vadí Jirátovy výroky v rozhovoru pro server lidovky.cz v červenci 2015, dva dny po vynesení rozsudku nad bývalým středočeským hejtmanem, podle kterého dostal trest osm a půl roku za přijetí úplatku. Ten byl posléze pražským vrchním soudem zrušen a loni v červnu krajský soud vynesl stejný trest, proti kterému si Rath podal odvolání, o kterém ještě vrchní soud nerozhodl. Jirát byl v kauze dozorujícím žalobcem.

Jirát v rozhovoru mimo jiné uvedl, že až bude rozsudek pravomocný, Rath do vězení nenastoupí a vycestuje z ČR. „Vycházel jsem z hodnocení jednotlivých pravomocných usnesení (o vazbě),“ řekl v pátek Jirát. „Doktor Rath v několika článcích, kdy byl dotazován, zda nastoupí do vězení, nikdy neřekl, že nastoupí. Řekl, že uvidíme, co se stane,“ dodal dnes už bývalý státní zástupce.

Jirát také mluvil o tom, že „tipuje“, že má Rath někde ulité stovky milionů korun. „Můžu říct, že jsem vycházel z naprosto pravdivých skutečností. Bylo vycházeno i z té druhé větve (Rathovy údajné úplatkářské kauzy – pozn. red.), která se teď čerstvě soudí u Krajského soudu v Praze,“ komentoval Jirát.

Že se to panu Rathovi nelíbí, za to já nemůžu. bývalý žalobce Petr Jirát

Bývalému hejtmanovi se nelíbil ani Jirátův výrok, že každá Rathova obstrukce vedla k odročování hlavního líčení. Za tím si Jirát také stál.

„41 let působím v justici a skutečně jsem se nikdy nesetkal s obžalovaným, který by se vůči senátu choval naprosto nestandardně. Nejdříve začal námitky podjatosti, což je samozřejmě jeho právo. Opakoval je ale ze stále stejných důvodů, přesto že mu byly pravomocně zamítány,“ uvedl Jirát. „Žasnul jsem, že se nějaký obžalovaný bude takto vůči senátu chovat. Předseda senátu Pacovský projevil obrovskou trpělivost ve vztahu k doktoru Rathovi a jeho výrokům vůči senátu,“ podotkl.

Rath se svým advokátem Adamem Černým měli na Jiráta spoustu dotazů, Jirát ale na většinu z nich neodpověděl, protože nebyl zbaven povinnosti mlčenlivosti. „Všechno, co jsem uváděl je pravda,“ uzavřel Jirát s tím, že drtivá většina toho, o čem mluvil, byla dávno předtím publikována v tisku a že vycházel z trestního spisu. „Že se to panu Rathovi nelíbí, za to nemůžu,“ konstatoval Jirát.

Rath už kvůli výrokům jednou Jiráta zažaloval, soudy jeho žalobu zamítly s tím, že ji musí směřovat na krajské zastupitelství a ne na státního zástupce.

Z podobných důvodů podal Rath žalobu i na vrchní státní zástupkyni Lenku Bradáčovou, která v televizním pořadu uvedla, že občanskoprávní spor s Jirátem je z Rathovy strany obstrukcí v případě údajných úplatků ve Středočeském kraji. Soudy ale žalobu zamítly, a Bradáčová se tak Rathovi omlouvat nemusí.