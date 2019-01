plk, Právo

„Mladistvý v průběhu let 2017 a 2018 navazoval prostřednictvím internetu a sociálních sítí přátelské vztahy s nezletilými a mladistvými dívkami. Ty nějakým způsobem přesvědčil k zaslání intimních fotografií, poté je začal vydírat jejich zveřejněním a požadoval zasílání dalších, daleko odvážnějších fotek,“ popsal mladíkovu trestnou činnost náměstek moravskoslezského policejního ředitele Radim Wita.

Kriminalisté se o případu dozvěděli loni díky rodičům nezletilé dívky, kteří podali na studenta trestní oznámení. „Pachatel využíval k trestné činnosti veřejné wi-fi sítě tak, aby nebylo možné odhalit jeho totožnost prostřednictvím IP adresy, přes kterou bychom se na něj dostali,“ nastínil.

Ani to však nebylo studentovi nic platné, kriminalisté jej odhalili a při domovní prohlídce zajistili materiály svědčící o jeho trestné činnosti. Díky nim mohli mladíka usvědčit z vydírání nezletilé a mladistvé dívky.

Hrozí mu až šest let



„Byl obviněn ze sexuálního nátlaku, svádění k pohlavnímu styku, zneužití dítěte k výrobě pornografie, výroby a jiného nakládání s dětskou pornografií a ohrožování výchovy dítěte, za což mu hrozí až šest let vězení. V případě, že by byl pachatel dospělý, hrozilo by mu až 12 let,“ poukázal Wita.

Dodal, že v loňském roce zaznamenala moravskoslezská policie stoupající počet případů šíření dětské pornografie, neoprávněného nakládání a výroby dětské pornografie či zneužití dítěte k výrobě dětské pornografie. „Souvisí to s tím, že od roku 2016 funguje v kraji oddělení kyberkriminality,“ vysvětlil.