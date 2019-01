ok, Novinky

„Lov prováděla dvě myslivecká sdružení. Jsou tady dvě skupiny lidí, přičemž od jedné z nich máme podporu. Holubů je tady opravdu hodně, odstřel jsme původně dělat nechtěli, ale během prosince se začali na náměstí objevovat ve větším množství mrtví holubi. Šetřila to veterinární správa i policie a zjistilo se, že tam došlo zřejmě k otravě. Pravděpodobně někdo začal ty holuby trávit, ale bohužel to nepostihlo jen holuby, nýbrž i další zvířata. Proto jsme k odstřelu přistoupili,“ řekl Novinkám místostarosta Českého Brodu Tomáš Klinecký.

Místostarosta uvedl, že v minulosti chtěli početnost populace holubů snižovat také odchytem do specializovaných klecí. Na to však podle něj holubi téměř nereagují. Spekulovali rovněž o nasazení dravců, ale počet holubů je tak veliký, že by to podle Klineckého příliš nepomohlo.

Přijela policie



Kvůli odstřelu na náměstí zasahovala také policie. „Policie provedla kontrolu u účastníků akce a zjistila, že jeden z mužů měl pozitivní dechovou zkoušku. Výše promile je nyní předmětem vyšetřování. Policisté se navíc zabývají dvěma trestními oznámeními, která v této souvislosti přijali. Zjišťují, zda byl spáchán nějaký trestný čin,“ řekla Novinkám mluvčí policie Martina Fejfarová.

Podle místostarosty muž, který měl pozitivní dechovou zkoušku, nebyl střelec, ale pouze vypomáhal ostatním myslivcům.

Radnice podle místostarosty odstřel naplánovala na nedělní odpoledne, kdy je v centru města nejmenší provoz. Odstřel však vzbudil negativní emoce u několika občanů, kteří na místě protestovali. „Veterinářka tady kouká a ani se neobtěžuje ukončit trápení toho zvířete. Jsou tady zranění holubi a vy nekonáte svoji povinnost. Tak na co tady jste? Jste dobře placená, že jo,“ rozčílila se jedna z místních obyvatelek.

Klinecký uvedl, že veterinářka na místě opravdu byla přítomna. „Na začátku akce jsme poučili střelce, aby se lovem holubi netrápili. Paní zřejmě našla jednoho z holubů, který byl postřelený,“ konstatoval místostarosta.

Létají z okolí



Přesné počty zastřelených holubů radnice zatím nezná, ale v minulých letech jich bylo v řádu stovek. „Holubi se sem stahují z okolí, možná až z Prahy, protože na polích jsou zbytky plodin, kterými se živí,“ vysvětlil Klinecký. Za odstřel radnice minulý rok zaplatila kolem 70 tisíc korun.

Radnice o lovu holubů informovala občany na svých webových stránkách i v místě konání. Lov bude pokračovat také v únoru a březnu. Podle oznámení lovci vyrazili do oblasti v okolí kostela, radnice, okolí školních budov a sokolovny nebo areálu nemocnice. Na akci dohlíželi strážníci městské policie.

„Žádáme občany, aby se v dané dny nevystavovali nebezpečí a nevstupovali do prostorů, kde bude odlov probíhat. Pokud by došlo k pádu uloveného holuba k někomu na jeho vlastní pozemek, žádáme o předání jeho těla organizátorům nebo lovcům,“ uvedla radnice.