Jindřich Ginter, Právo

„Našel jsem nabídku zánovní Škody Octavia Combi Scout, čtyřkolky. Zaujalo mě, že ho nabízela firma profesionálního závodníka, známé jméno. Věřil jsem tomu,“ vzpomíná pětapadesátiletý bývalý voják z Prahy a veterán ze zahraničních misí.

Na první pohled bylo vše pěkné. Jenže když auto přivezl domů, zdálo se mu, že některé díly nelícují. Vůz odvezl ke známému do servisu. „Čekal mě šok. Bylo to svařené ze tří různých aut, z bouračky, postavené podle papírů do scouta a jen s některými designovými doplňky. Podraz jak vyšitý,“ vypráví veterán.

Začalo dopisování. Prodávající se vykrucoval, neodpovídal, pak vyhrožoval právníky a tím, že mu kupující ani nemá co dokazovat. Trvalo to skoro rok, auto mezitím stálo v garáži, brzdové kotouče už měly narezlou patinu.

„Napsali jsme panu závodníkovi a zeptali jsme se ho, zda si je jist, že v jeho autoservisu a firmě na tuningové úpravy je z hlediska daňových a dalších zákonů vše stoprocentně v pořádku,“ řekl šéf inkasně-poradenské společnosti.

„Poté se s kupujícím dohodl na zpětném odkupu toho slepence, s kompromisním snížením ceny o 60 tisíc,“ uvedl šéf inkasněporadenské společnosti.

„Prodávající ještě při předání zkoušel nějaké vytáčky, ale měli jsme tam specialistu krizové komunikace, který oba pány doprovodil do banky, má zkušenosti i z ciziny. Tohle bylo rutinní mimosoudní řešení,“ dodává.

Pozor na exekuce a leasingový podvod

Zdaleka to není ojedinělý případ. „Velmi rizikové jsou vozy, které mají v technickém průkazu hodně záznamů o změně majitele v krátkém časovém sledu a poslední majitel je s trvalým bydlištěm na radnici. U několika případů jsme odhalili, že šlo o pokus obejít exekuci,“ potvrdil Petr Vaněček z AAA Auto, který byl dlouhá léta šéfem výkupu. Doplnil, že v takových případech dlužník prodal vůz několika bílým koním za sebou a doufal, že se při prověřování záznamů o exekucích nepůjde daleko do minulosti.

Podvodníci také zkoušejí přes nastrčené osoby nebo menší bazar, třeba i přes tzv. komisi, prodat auta, která si vzali na leasing. Jde tudíž o úvěrový podvod a kupující pak o auto bez náhrady přijde.

Komise znamená, že auto je v bazaru sice vystavené, ale bazar ho nevykoupil a nenese za něj odpovědnost, jen za nějaký poplatek nebo procento z prodeje poskytl místo.

„Kromě informace, zda auto nebylo odcizeno, je nutné prověřit, zda k vozidlu nemá výhradu vlastnictví úvěrová společnost. Prověrku lze provést na webových stránkách jednotlivých úvěrových společností zadáním VIN kódu. Problémem je velké množství těchto firem,“ upozorňuje Lenka Drahokoupilová z policie Jihomoravského kraje.

„Setkali jsme se i s pokusem prodat nám dvojče. Jednalo se o vůz VW Passat, kde z totálně havarovaného vozu tuzemského původu pachatel vyřízl část karoserie s VIN kódem a navařil ho do auta odcizeného v Německu. Podvod se podařilo odhalit díky detailní prohlídce stavu karoserie v okolí vyraženého VIN kódu,“ popisuje Vaněček.

Prohlídka při první registraci by ovšem měla takové podvody odhalit, protože na vozech je i více identifikačních znaků, záměrně skrytých. Přesto taková auta přes registr vozidel projdou.

„V dalším případě servisní knížka působila na první pohled důvěryhodně. Obsahovala razítka s podpisy z německého autoservisu. Záznamy ale působily až příliš dokonale. Zjistili jsme, že servis ukončil činnost dávno předtím, než kdy byly provedeny záznamy v servisní knížce. Šlo o padělek, který měl zahladit stočený tachometr,“ uzavírá Vaněček.