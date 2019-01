Pavel Orholz, Právo

Mluvčí jihočeské policie Milan Bajcura připustil, že řidička ve voze VW Golf u Němčic, mohla jet příliš rychle.

„Byla tam táhla pravotočivá zatáčka a řidička jela asi hodně rychle, vyneslo jí to do protisměru, kde narazila do vzrostlých stromů. Zemřela na místě nehody,“ uvedl Bajcura s tím, že na jihu Čech se jedná už o třetí nehodu, když lidé umíraly po nárazu do stromů v tomto týdnu.

Na Plzeňsku zemřel mladý řidič

Při havárii zahynul i 21letý řidič, který jel v noci na neděli po silnici I/27 ve směru od Plzně na Přeštice.

„Zhruba 50 metrů za odbočkou na obec Chlumčany sjel řidič ze zatím nezjištěných příčin vpravo mimo pozemní komunikaci, kde s vozidlem narazil do stromu. Vozidlo začalo po nárazu hořet, kdy 21letý řidič utrpěl zranění, na jejichž následky na místě zemřel,“ popsala nehodu mluvčí plzeňské policie Markéta Fialová.

Ve vozidle cestovaly ještě 2 osoby mladší 18 let a jedna ročník 2000. Všichni tři spolucestující byli převezeni se zraněními do nemocnice v Plzni.

Silnice I/27 byla v místě uzavřena, plně zprovozněna byla komunikace ve 3.50 hodin. Rodinám zúčastněných byla poskytnuta krizová intervence.