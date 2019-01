Patrik Biskup, Právo

Vyšetřovatelé dodneška neznají příčinu smrti, stále totiž čekají na pitevní protokol ze soudního lékařství. Ten je totiž klíčový pro posouzení případné trestní odpovědnosti řidiče. Pokud by se totiž prokázalo, že smrt ženy nastala v důsledku zranění způsobeného pádem v sanitce, hrozilo by saniťákovi obvinění z usmrcení z nedbalosti, za což může skončit ve vězení až na 8 let.

„V případu figuruje řidič zatím jen jako podezřelý. Kvůli absenci zprávy od soudních lékařů jsme museli několikrát požádat státního zástupce o prodloužení lhůty k prověřování,“ uvedla policejní mluvčí Iveta Kořínková. K alkoholu u řidiče policistka uvedla, že s ohledem na naměřené množství těsně pod hranicí jednoho promile byla věc předána do správního řízení.

Ostatní úmrtí měla přednost



Sám řidič tehdy Právu řekl, že pacientku převážel na dialyzační jednotku plzeňské nemocnice. V lesním úseku pak musel prudce šlápnout na brzdu, protože mu do cesty vběhla srna. Podle něho se musela žena za jízdy sama odpoutat. „Po kolizi jsem zjistil, že paní je zraněná. Okamžitě jsem jel na blízkou základnu záchranné služby a tam pomáhal lékařům s její resuscitací,“ uvedl řidič. V reakci na pozitivní dechovou zkoušku řekl, že šlo o zbytkový alkohol. [celá zpráva]

Šéf plzeňského ústavu soudního lékařství v Plzni Miroslav Dvořák na dotaz Práva uvedl, že pitevní protokol v tomto případu, jehož je zpracovatelem, bude uzavřen do 14 dnů. Prodlevu vysvětlil tím, že prioritu měla jiná úmrtí. „Soudní pitvy nelze vyřizovat v kontinuální řadě. Na konci minulého roku jsem se musel znalecky přednostně věnovat několika násilným činům v Plzni,“ prohlásil Dvořák s tím, že dodržení stanoveného termínu pro zpracování protokolu o provedené soudní pitvě je ovlivněno časovými možnostmi znalce.