Nehoda se stala kolem tři čtvrtě na sedm. Podle informací Novinek museli jednu ze sražených chodkyň vyprošťovat zpod autobusu, kde byla zaklíněná. Na místě pomáhali dva policisté v civilu a také zdravotní sestra v civilu.

„Záchranáři si do své péče převzali dvě dívky ve věku 20 a 21 let, mladší utrpěla vážná poranění, záchranáři ji museli uvést do umělého spánku,“ řekla Novinkám mluvčí záchranářů Jana Poštová.

Tuto dívku převezli záchranáři do nemocnice v Motole, s druhou, která utrpěla zranění hlavy, ale byla po nehodě při vědomí, zamířili do nemocnice na Vinohradech.