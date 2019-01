jr, Právo

„Třiadvacetiletý mladík usedl v pondělí 14. ledna za volant i přes to, že má soudní zákaz řízení motorových vozidel. Policisté ho chtěli zkontrolovat v Okružní ulici ve Zlíně. Řidič ale začal vysokou rychlostí ujíždět, nedbal na výstražná světelná a zvuková znamení k zastavení,“ uvedla mluvčí policie Simona Kyšnerová.

Prchající řidič se řítil devadesátkou ulicemi Zlína a pak přes obce Mladcová, Racková a Žeranovice. Předjel i jedno z vozidel stojících na křižovatce v Zahnašovicích, kde nerespektoval stopku.

Při prohlídce auta policie našla plynovou pistoli a injekční stříkačky

„Do pronásledování se zapojila i policejní hlídka s vozidlem z Holešova, která se ho snažila předjet. Muž za volantem seatu se pokusil služební auto policie vytlačit ze silnice. Několikrát prudce strhl řízení vlevo a lehce při tom do vozidla policistů narazil. Hlídka se i přesto dostala před něj. Poté se mladík pokoušel z obou stran služební vozidlo předjet. Když se mu to nepodařilo, odbočil vpravo do pole, kde ho policisté pohotovostního a eskortního oddělení pod hrozbou namířenou střelnou zbraní přinutili zastavit,“ popsala Kyšnerová.

Mladík ujížděl policii až devadesátikilometrovou rychlostí

Dechová zkouška řidiče byla negativní, test ale prokázal užití amfetaminu.

„Při prohlídce vozidla policisté nalezli plynovou pistoli, několik injekčních stříkaček a bílou krystalickou látku, která bude podrobena expertíze. Mladík čelí obvinění z trestných činů násilí proti úřední osobě a maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání,“ dodala mluvčí.