„Dospěli jsme k závěru, že nalézací soud precizně vyhodnotil celé provedené dokazování. Trest, který byl obžalovanému uložen, odpovídá všem zákonným kritériím a podmínkám,“ uvedla soudkyně Vanda Činková.

„Klient spáchal takovéto jednání poprvé, spáchal ho ve věku blízkém mladistvému, spolupracoval s orgány činnými v trestním řízení, napomáhal vyšetřování a do spáchání toho skutku vedl řádný život,“ uvedl Dankův obhájce Petr Víška a apeloval na soud, aby zvážil snížení trestu pod spodní hranici zákonné trestní sazby, která v tomto případě činí deset až osmnáct let.

Státní zástupce Tomáš Hrdlička uznal, že by se uložený trest mohl jevit přísným, ale na druhou stranu byl uložen skoro na samé spodní hranici sazby. „Jsem toho názoru, že by odvolací soud měl odvolání zamítnout jako nedůvodné,“ konstatoval Hrdlička.

A soud mu dal za pravdu. „Všechny okolnosti, jichž se odvolání dovolává, již soud prvního stupně hodnotil. Jednání bylo skutečně značně surové, byl naprosto zbytečně zmařen mladý život, a to za okolností obtížně pochopitelných,“ řekla Činková a připomněla početní převahu nad napadeným nebo jeho podnapilý stav.

Platil jim panáky i automaty



Danko byl jedním ze čtveřice mladíků, která v září 2017 okradla a brutálním způsobem zmlátila osmadvacetiletého Ukrajince. Ten později zemřel po vdechnutí krve do plic.

Danko se svým tehdy sedmnáctiletým slovenským kamarádem popíjel v dobřanském baru spolu s cizincem. Ten jim kupoval alkohol, dal jim i pět set korun, aby si mohli zahrát automaty. Po nějaké době se Danko se svým kumpánem a dalšími dvěma mladíky rozhodl, že Ukrajince okradou.

Vylákali ho ven na potemnělé místo pod záminkou prodeje marihuany a pustili se do něj. Srazili ho na zem a podle znalců mu dupali na hlavu a kopali do ní. Muž upadl do bezvědomí, během kterého vdechl krev do plic a na místě zemřel.

Mladíci poté ukradli Ukrajinci batoh s peněženkou, doklady a elektronickou cigaretou a z místa činu odešli. Z batohu, ve kterém bylo něco přes 3 300 korun, si vzali jen asi tři sta korun. Batoh i se třemi tisíci pak odhodili. Městské kamery i svědkyně poté zaznamenaly mladíky, jak se po činu předvádějí, co kdo poškozenému provedl.

Danko po činu utekl do Velké Británie, po půlroce ho tam ale na základě evropského zatykače zadrželi a poslali zpět do Čech. Danko byl ze čtveřice jediný plnoletý, dva mladistvé už soudy potrestaly, čtvrtému nebylo v době útoku ještě ani patnáct let, a tak nebyl trestně odpovědný a policie jeho stíhání odložila.