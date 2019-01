Jan Martinek, Právo

V Praze se pokusil upálit člověk. Jaké mívá takový čin důvody?

Sebevraždy mají řadu příčin, ale nejčastější důvod je deprese. Ta může být skrytá, nebo zcela viditelná. O sebevraždu se pokusí zpravidla nestandardní osobnost, která už neví, co si počít.

Video

Záznam: Záběry z Václavského náměstí. Zdroj: Novinky.cz

Proč ale zrovna upálení?

Dělal jsem kdysi recenzi na knihu o sériových vrazích a v ní zmiňuji tzv. nápodobu. Jan Palach se svým činem inspiroval asijskými mnichy, kteří se dříve upalovali. Páteční čin podle mého názoru nemá vůbec souvislost s morálkou a politikou, ale ten pán se chtěl pravděpodobně zviditelnit. Neznám jeho anamnézu, ale soudím, že nebyl zcela duševně v pořádku už delší dobu, a zřejmě to u něj propuklo teď, v souvislosti s intenzivním povídáním právě o Palachovi.

Video

Podle policejní mluvčí Andrey Zoulové byl muž českým občanem. Zdroj: Novinky.cz

Mohl být inspirován Janem Palachem?

Určitě na něj měla vliv intenzivní oslava Palacha, podle mého soudu až přehnaná.

FOTO: Petr Janiš, Právo

Proč vůbec lidé volí tak drastický a bolestivý způsob sebevraždy?

Upálení dnes mezi sebevraždami vidíme velmi zřídka. Muži spíš skáčou pod vlak nebo se věší. Ale jak jsem řekl, že to nápodoba.

Ten pán o tom zřejmě vůbec nepřemýšlel, stejně jako o tom nepřemýšlel Jan Palach. Ten měl dojem, že to zabere, a v každém případě to zabralo. Tomuto pánovi bylo už ale padesát čtyři, skutečně to v jeho případě vidím spíš na dlouhodobou depresi a úzkost.

Policejní technici odnášejí ohořelý oděv od sochy sv. Václava na Václavském náměstí v Praze

FOTO: Ondřej Deml, ČTK

Co když to byla demonstrační sebevražda a ve skutečnosti ani zemřít nechtěl?

Demonstrační sebevražda to mohla být. Ale jak jsem zaslechl z médií, tak se snad předtím modlil, což svědčí spíš o tom, že svůj čin chtěl dokončit.