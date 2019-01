Novinky, ČTK

Rozsudek není pravomocný, státní zástupce i odsouzení se proti němu odvolali. Případem se tak bude zabývat ještě pražský městský soud. Mužům hrozí až desetileté vězení. Informaci o vývoji v případu sdělila v pátek mluvčí soudu Pavla Hájková.

Podle dřívějších informací policie se turistka z Irska s jedním z mužů z Alžírska seznámila loni v noci z 1. na 2. dubna v baru. Domluvili se, že půjdou k němu na pokoj, muž ale následně přivedl své kamarády. Poté ženu údajně společně znásilnili.

Policejní eskorta přivádí na jednání soudu mladé Alžířany, kteří jsou obviněni ze znásilnění irské turistky.

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Na 2,5 roku do vězení poslal soud tři muže, Tajíba Banjittúa, Muhammada Názima Binkritlího, jehož případ byl projednáván zvlášť, a Muhammada Habíba Úlda Ajsu, který byl odsouzen i za přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu. O půl roku kratší trest uložil soud Zakaríjovi Úldu Ajsovi a Muhammadu Hádímu Mabrikovi.

Tresty by si měli muži ve věku od 20 do 24 let podle Hájkové odpykat ve věznici s ostrahou. Cizinci byli také podle verdiktu vyhoštěni na pět nebo deset let. Poslední z obžalovaných, Muhammad Nádir Hammádí, byl soudem zatím nepravomocně osvobozen.

Soud jednoho z obviněných propustil loni v srpnu z vazby na svobodu, mladík složil kauci 600 tisíc korun a mohl vycestovat. Soud dokonce doporučil, aby se vrátil do rodné země, a byl tak pod dohledem rodičů. [celá zpráva]