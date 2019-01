Takhle dobloudil etiopský migrant až do Česka. Spletl ho nápis na kamionu

Cizinec, kterého ve středu ráno našli středočeští celníci, jak jde pěšky po dálnici D1 u Divišova na Benešovsku, skončil v záchytném zařízení pro cizince. Jak se následně podařilo zjistit, do ČR dorazil v nákladovém prostoru kamionu. Protože na něm byl nápis „England”, cizinec se domníval, že ho doveze až do Anglie. Kamion měl ale namířeno do Srbska.