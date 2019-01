Petr Kozelka , Právo

Půjčky od firem nabízejících peníze i lidem, kteří by na půjčku v bance nedosáhli, vedou často k pádu do dluhové pasti v roztočeném exekučním kolotoči. Dlužníci by přitom v některých případech mohli najít zastání u soudů, ačkoli i tato cesta je mnohdy trnitá, jak ukazuje případ z Ostravska.

Dlužník si tam vzal úvěr ve výši 40 tisíc korun s dobou splácení třicet měsíců a úrokem 110 procent. Ovšem nestačil splácet, a tak nastoupila i pokuta 25 procent z dlužné částky a 0,25 procenta za každý den prodlení. Navíc podle smlouvy měl celou situaci řešit určený rozhodce, nikoli soud.

Skončil v exekuci



Dlužník nakonec skončil v exekuci, ale rozhodl se bránit a obrátil se na soud. Okresní soud ve Frýdku-Místku uznal, že smlouva odporovala dobrým mravům, a proto exekuci zastavil, odvolací Krajský soud v Ostravě ale rozhodl opačně.

„Vysoká míra rizikovosti pro půjčovatele měla důvodnou kompenzaci vyšším úrokem. Podle odvolacího soudu není v rozporu s dobrými mravy ani výše smluvních pokut,“ rozhodli ostravští soudci.

Dlužník zastoupený advokátem Petrem Němcem proto podal dovolání k NS a senát v čele s Miroslavou Jirmanovou rozhodnutí ostravského soudu zrušil s tím, že soud musí v každém případě posuzovat individuální okolnosti.

„V rozporu s dobrými mravy je zpravidla výše úroků, která podstatně přesahuje úrokovou míru v době jejich sjednání obvyklou, stanovenou zejména s přihlédnutím k nejvyšším úrokovým sazbám uplatňovaným bankami pro poskytování úvěrů nebo půjček. Je zřejmé, že úrok ve výši 110,49 procenta obvyklou sazbu zjevně a výrazně překračuje,“ uvedli soudci.

Různé verdikty



NS odmítl názor ostravského soudu, že sjednané podmínky lze akceptovat vzhledem k rizikovosti úvěru. „Pokud měl poskytovatel úvěru za to, že poskytnutí úvěru je zásadně rizikové, neměl úvěr poskytnout a pokrývat riziko nevrácení peněz tím, že dojde ke sjednání nadstandardně vysoké smluvní pokuty,“ upozornil NS.

Advokát Němec, který se na podobné případy zaměřuje, Právu řekl, že ostravský soud navíc v podobných kauzách často rozhodoval opačně.

„Jeden senát rozhodoval tak, jak je výše popsáno, a druhý zas opačně. Takže okresní soudy ani nevěděly, jak tedy postupovat, byla to loterie. Navíc jsme vnímali jako nespravedlnost, že pražský městský soud takové úroky označil za lichvu a exekuci zastavil, takže lidé v Praze měli v těchto případech ochranu a lidé v Ostravě nikoli,“ upozornil Němec.

„Dobré zákony, nedokonalí soudci“



Podle advokáta neobstojí ani argument, že dlužníka přece nikdo nenutil smlouvu podepsat. „Staré babičky také nikdo nenutí kupovat předražené hrnce, a přitom to není v pořádku. Svobodná vůle je jen jednou z náležitostí právního úkonu. Tihle lidé by si rádi půjčili za nižší úroky někde jinde, ale nemají kde. Přitom jim teče do bot, potřebují třeba peníze na nájem,“ prohlásil.

Němec se naopak staví skepticky k návrhu některých politiků maximální výši úroků určit zákonem. „Máme dobré zákony, ale nemáme dokonalé soudce. Vzhledem k okolnostem může být někdy nemravný padesátiprocentní úrok a někdy je sedmdesátiprocentní v pořádku. Proto musí soudy pokaždé hodnotit případy individuálně,“ má za to advokát.

Pokud se lidé dostanou do tíživé finanční situace, nezvládají splácet půjčky a padají do exekuce, mohou mít podle Němce ještě šanci zvrátit pád do dluhové pasti.

„Některé společnosti naženou na úrocích a pokutách obrovské částky a dlužník je pak v exekuci nadosmrti. A oni si počkají, až bude něco dědit nebo půjde do důchodu. Lidé by se proto měli bránit, mohou se obrátit na různé poradny nebo služby, jako je www.exekutormasmulu.cz, kde se zadarmo a nezávazně dozvědí, jestli a jak se jim dá pomoci,“ dodal Němec.