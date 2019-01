Patrik Biskup, Právo

„Zjišťujeme všechny okolnosti incidentu. Nikoho jsme zatím neobvinili,“ řekla Právu mluvčí domažlické policie Dagmar Brožová.

Potvrdila pouze, že byly zahájeny úkony trestního řízení pro přečin výtržnictví. Nevyloučila, že po obdržení lékařské zprávy ohledně zranění poškozeného může být právní kvalifikace rozšířena i o ublížení na zdraví.

Opakovaně mi nadával, že jsem arogantní zmrd. Tak jsem se neudržel. otec žáka

Napadený ředitel se nechtěl k celé věci příliš vyjadřovat. „Co se týká včerejší události, byl jsem napaden jedním z rodičů. Věc je v šetření police. Více se k tomu nehodlám vyjadřovat,“ uvedl Lehner, který ještě ve čtvrtek absolvoval další lékařské vyšetření. „V noci mu nos natekl. Nemohl dýchat,“ řekla k tomu jeho manželka.

Podezřelý muž Právu potvrdil, že řediteli skutečně hlavičku dal. „Opakovaně mi nadával, že jsem arogantní z.... Tak jsem se neudržel,“ uvedl 43letý otec žáka.

Pohádali se

Do školy se prý dostavil poté, co dostal informaci, že se jeho syn popral se spolužákem a že má rozbitou hlavu.

„Telefonovali mi, ať si pro něho přijedu, že je to na šití. Ptal jsem se ředitele, proč mu nepřivolali lékaře, a on mě odbyl s tím, že to není tak vážné, aby volal sanitku. Tvrdil, že postupoval podle školního řádu a že mně do toho nic není, jak to tady řeší. Tak jsme se poštěkali, a když už jsem byl na odchodu, tak na mne začal být sprostý,“ popsal rodič situaci, která předcházela samotnému napadení. Potvrdil, že sám podal trestní oznámení kvůli napadení syna.

Škola, kde byl napaden ředitel.

FOTO: Patrik Biskup, Právo

Starosta Poběžovic Martin Kopecký uvedl, že o celé věci ví zatím jen zprostředkovaně.

„Dostal jsem ve středu pouze informaci, že došlo k fyzickému napadení ředitele školy jedním z rodičů a že jej záchranná služba převezla do nemocnice. Podrobnosti incidentu neznám, s ředitelem školy jsem ještě nemluvil. Vím jen, že na místo byla přivolána policie,“ dodal Kopecký.