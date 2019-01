Patrik Biskup, Právo

Johannův verdikt v odvolacím řízení krajský soud zrušil a nařídil, aby případ znovu projednal a rozhodl.

Podle státního zástupce měl Blažek s Červenkou v roce 2011 pomoci místnímu kasinu k nižšímu nájmu pozemků. A to výměnou za úplatek ve formě sponzorského daru ve výši 200 tisíc korun pro cyklistický klub, který za něj koupil závodní bicykl pro starostova syna.

Podle Johanna aktivity obou politiků nebyly trestným činem. Současně vyřkl zprošťující verdikt i v případě dvou obžalovaných představitelů kasina a také obviněné firmy Development West, která zmíněné kasino provozuje.

Nepoužitelné odposlechy?



Státní zástupce postavil obžalobu především na hovorech z odposlechů jednoho z obviněných zástupců kasina, které mají mimo jiného prokazovat souvislost mezi nákupem jízdního kola a poskytnutou částkou sportovnímu klubu. Podle Johanna ale k těmto odposlechům nelze přihlížet, neboť byly nařízeny při vyšetřování jiné kauzy.

S tím ale krajský soud nesouhlasil. „Odposlech se dá použít i v jiném trestním řízení, než ve kterém byl pořízen. Podmínkou je, že toto jiné řízení se vede pro trestný čin, k jehož trestnímu stíhání zavazuje Českou republiku mezinárodní smlouva,“ konstatoval krajský soud v rozhodnutí, jehož text má Právo k dispozici.

Podezření z podplácení



Předmětné odposlechy pořídili policisté na základě příkazu soudu v řízení, jež se také vedlo pro podezření z podplácení a přijetí úplatku. „Jde o trestný čin, který je na základě mezinárodní úmluvy o potírání korupce povinna Česká republika stíhat. Tudíž jsou splněny podmínky pro to, aby mohly být tyto odposlechy použity i v projednávané kauze,“ vysvětlil krajský soud s tím, že odposlechy jsou důležité pro objasnění celé věci, a není vyloučeno, že pokud je okresní soud vezme v potaz, dojde po jejich zhodnocení k jinému závěru.

Krajský soud se také obul do okresního soudu za průtahy v řízení. Poukázal přitom na extrémně dlouhou dobu mezi vyhlášením rozsudku a jeho písemným vyhotovením, která činila téměř půldruhého roku. „Tím okresní soud porušil listinu základních práv a svobod, podle které má každý právo, aby soud jeho věc projednal bez zbytečného otálení,“ stojí dále v rozhodnutí krajského soudu.

Johann to dále schytal i za gramatické přešlapy počínaje nesprávnými názvy měst po špatné skloňování. „Okresní soud nebude ve své další praxi uvedené chyby opakovat, nýbrž bude dbát na to, aby svá rozhodnutí napsal správně i po jazykové stránce,“ uzavřel krajský soud. Spis dostal v Chebu nový soudce, protože Johann mezitím rezignoval na funkci. Jeho nástupce bude muset projednat vše od začátku, takže sedm let starý případ se může dál protahovat.

„Dokazování by se nemuselo opakovat celé jen za předpokladu, že s tím budou všechny strany souhlasit,“ uvedl místopředseda chebského soudu Petr Holub.