Stíhání řádícího narkomana žalobce zastavil. Nezákonně

Běhal nahý po plzeňském sídlišti a kopanci poničil několik vchodových dveří u panelových domů. Osmadvacetiletého Filipa G. za to loni policisté obvinili z výtržnictví a poškození cizí věci. Dozorující státní zástupce ale trestní stíhání zastavil. Muž byl podle něj natolik ovlivněn drogami, že nemohl za to, co dělá.