Jednotka hasičů se vracela z výcviku, když za ní na úrovni obchodního centra z bistra vyběhl muž a zběsile mával. Hasiči zastavili a poté, co se dozvěděli, o co jde, sebrali zdravotnický batoh a spěchali do bistra.

Na podlaze ležela seniorka, která neměla hmatatelný puls a promodrávala. „Podle její příbuzné, která s ní byla na obědě, žena zkolabovala během jídla. Hasiči proto obrátili seniorku na bok a následně jí zasadili přiměřený tupý úder dlaní do zad,“ popsal mluvčí hasičů Petr Kůdela.

Po úderu se ženě uvolnily dýchací cesty od kousku pokrmu, ale puls přesto hasiči nezaregistrovali. Připojili proto defibrilátor, který ale výboj nedoporučil. „Postižená začala mít srdeční akci a začala sama pomalu dýchat a přišla k vědomí. Ženu si vzápětí převzal tým zdravotníků,“ vylíčil Kůdela.