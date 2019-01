Čtrnáctiletý chlapec se na Silvestra opil do němoty. Naměřili mu čtyři promile

Se čtyřmi promile alkoholu oslavil příchod nového roku mladý muž z Blanenska. Přes míru by to bylo i tak, piják má však navíc pouze 14 let. Alkohol jemu a kamarádům koupil bezdomovec. O případu ve středu informovala policie.