Mladý lupič přepadl večerku ve Francouzské ulici v sobotu kolem druhé hodiny ráno. Útočník vtrhl s plynovou pistolí do prodejny, přeskočil pult a začal mlátit prodavače. Během toho mu podle policie sebral peníze z pokladny. Po chvíli s útokem přestal a utekl.

Po agresorovi začaly okamžitě pátrat policejní hlídky. Jedna z nich se vydala prohledat okolí kolem Havlíčkových sadů. „Vystoupili jsme z auta a zaslechli jsme zakašlání, které znělo jako od člověka, který je po nějaké námaze. V křoví u garáže jsme pak našli osobu s větším množstvím peněz,“ řekl zasahující policista Tomáš Jindra.

Dvacetiletý cizinec následně skončil na služebně. „K loupeži se přiznal a uvedl, že potřeboval peníze na vyřešení situace ohledně bydlení. S nadsázkou by se dalo říci, že to se mu to částečně podařilo, jelikož ho soud vzal do vazby,“ doplnil mluvčí policie Jan Daněk.

Za loupež mu hrozí až deset let ve vězení.