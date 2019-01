Patrik Biskup, Právo

Soudce Jan Švígler při vyhlášení rozsudku konstatoval, že se obžalovanému nepodařilo prokázat požití alkoholu před nehodou. Případ ale kvůli nestandardnímu chování Paliara v průběhu vyšetřování nehody postoupil jeho nadřízenému ke kázeňskému řízení. „Jste ostudou policie,“ dodal v odůvodnění svého rozhodnutí soudce.

K nehodě došlo loni 15. dubna mezi obcemi Hluboká a Loučim u křižovatky na Dobříkov. Paliar tam vyjel s vozidlem Škoda Superb vpravo mimo vozovku, kde nejprve prorazil plot u rodinného domu, poté pokračoval v jízdě několik desítek metrů dlouhou zahradou, na jejímž konci znovu projel plotem a skončil v potoce. Z místa nehody pak utekl.

Později se k havarovanému vozidlu vrátil v doprovodu svého otce, o kterém tvrdil, že vůz řídil. Přesto se podrobil odběru krve a výsledek potvrdil přítomnost alkoholu, přičemž podle zpětného propočtu znalce měl mít v době nehody v krvi nejméně 1,18 promile.

Smetí z větráku



Na základě svědeckých výpovědí a po vyhodnocení biologických stop z vystřeleného airbagu na volantu policisté nehodu uzavřeli s tím, že vůz bezpochyby řídil Paliar. Poté jej Generální inspekce bezpečnostních sborů začala trestně stíhat a od toho okamžiku policista odmítal vypovídat až do soudu. Tam řízení vozidla přiznal. Odmítl ale, že byl opilý. Pozitivní krevní zkoušku na alkohol vysvětlil tím, že po nehodě do sebe kopl doma na zklidnění několik panáků kořalky a pak se vrátil na místo.

Pokud obžalovaný utekl, tak pouze z toho důvodu, že neměl čisté svědomí. Je to krajně nezodpovědné. soudce

„Z větráku mi vlétlo do obličeje nějaké smetí. Ještě k tomu jsem kýchl a přitom strhl řízení, vyjel z krajnice a narazil do plotu. Snažil jsem se auto uřídit tak, abych netrefil barák. Nakonec jsem skončil zaklíněný v potoce,“ vypovídal Paliar.

Podle soudního znalce vozidlo narazilo do plotu rychlostí 120 km/h. Při jízdě zahradou ho zbrzdily na polovinu nárazy do různých překážek. „Auto zůstalo zaklíněné v korytě potoka. Byl jsem z toho v šoku. Nevím, co mě to popadlo, ale z místa nehody jsem odešel domů do Pocínovic,“ uvedl dále obžalovaný policista.

Byl prý tak rozrušený, že se potřeboval uklidnit. „Dal jsem si tři velký panáky domácí pálenky. Pak jsem si uvědomil, co se stalo. Vrátil jsem se a dobrovolně se podrobil odběru krve,“ pokračoval Paliar.

Na otázky neodpověděl



Odkud jel a zda s ním ještě někdo seděl ve vozidle, už ale neřekl s tím, že si to nepamatuje. Na doplňující otázky soudce odmítl odpovídat stejně jako jeho otec, který byl předvolán jako svědek.

„Bohužel soud nemůže vycházet z toho, co obžalovaný řekl před zahájením trestního stíhání. Za této situace jsem nemohl rozhodnout jinak než jej zprostit obžaloby,“ uvedl soudce.

Nicméně se pozastavil nad chováním Paliara po nehodě. „Je pro mě nepochopitelné, že jako policista nevyčká na místě nehody, neposkytne součinnost kolegům a pak se ještě napije alkoholu. Chybu může udělat každý, od slušného člověka se ale očekává, že po dopravní nehodě poskytne součinnost policii. Pokud obžalovaný utekl, tak pouze z toho důvodu, že neměl čisté svědomí. Je to krajně nezodpovědné a neakceptovatelné,“ uzavřel soudce.