Petr Kozelka, Novinky

Zavraždila jej jeho vlastní matka, kterou rozčiloval dětský pláč. Třiadvacetiletá žena si nyní musí odpykat 15 let vězení, její dovolání totiž smetl ze stolu Nejvyšší soud.

Matce hrozilo až doživotí, s trestem uloženým u brněnského krajského soudu na samé spodní hranici trestní sazby se ale žena vytrvale odmítala smířit. Její námitky ale nevyslyšel nejprve odvolací Vrchní soud v Olomouci a nyní i Nejvyšší soud.

„Chlapec neustále plakal a obžalovaná ho nemohla utišit, z jeho pláče byla nervózní a vyčerpaná, potřebovala se starat o svoje další děti a o domácnost. Proto dítě úmyslně napadla velkou intenzitou, její útok směřoval do oblasti hlavy. Byla srozuměna s tím, že takové napadení může vést až ke smrti,“ řekla při projednávání případu u krajského soudu státní zástupkyně.

Nabízeli jí pěstouny i Klokánek



Podle znalců dítě zemřelo po působení tupého násilí do oblasti hlavy, došlo ke zlomenině klenby lebeční a následnému zhmoždění a otoku mozku. „Takové zranění si nemohl způsobit sám. Doba přežívání byla maximálně několik desítek minut,“ konstatovali tehdy znalci.

„Nikdy bych svému synovi neublížila, je mi to hrozně líto. Myslím, že jsem to nezavinila. K tomu dni nebudu nic říkat stejně jako ke zdravotnímu stavu syna. Nebudu ani vypovídat,“ hájila se u soudu žena, která má doma další dvě děti, které má se svým přítelem. Kdo je otcem nedonošeného miminka neřekla s tím, že to neví.

Podle listin přečtených u soudu žena opakovaně zvažovala umístění dítěte do Klokánku, byla jí nabízena i pěstounská péče. Nakonec se ale rozhodla o dítě starat sama.