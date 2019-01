ner, Právo

Býk se do studny probořil zchátralým poklopem. Zbytky krytu hasiči nejprve odstranili, pak nastoupili hasiči lezci. Slanili patnáct metrů k uvězněnému zvířeti a pokoušeli se je uklidnit, než jeřáb spustí popruhy. Pak teprve začalo pro jedenáct hasičů drama, které ještě nikdo z nich nezažil.

„Jakmile jsme ho uvázali do popruhů a vytáhli zhruba metr nad vodní hladinu studny, býk se vymrštil a kopal kolem sebe, až se z popruhů vysvlékl,“ popsal situaci Jan Štěrba, velitel zásahu z profesionálního chrudimského hasičského sboru.

Býk byl po vyproštění jen lehce zraněn.

FOTO: HZS Pardubického kraje

Vystresovaný býk se s hasiči doslova pral a nemohli jej uklidnit, opakovaně se pokoušeli šetrně podvléknout jeho břicho popruhy. „Býk se nám vymrštil z popruhů celkem čtyřikrát. Nikdo už nedoufal, že ho ze studny vytáhneme. Bylo to náročné jak fyzicky, tak psychicky pro zasahující hasiče ve studni. Studna byla totiž velmi úzká, takže se pracovalo ve stísněných prostorách a býk měl přeci jen čtyři sta padesát kilogramů a prakticky nebylo kam uhýbat,“ popsal Štěrba pětihodinový boj se zvířetem, ke kterému není radno se přibližovat ani na volné pastvě.

Vyproštění se povedlo až na pátý pokus.

FOTO: HZS Pardubického kraje

Hasiči zvažovali i možnost, že by býka nechali uspat, ale přivolaný veterinář jim to rozmluvil. Zvíře by se podle něj nejspíš utopilo.

Až pátý pokus byl úspěšný, hasiči prokázali větší vytrvalost než zvíře. Veterinář po vytažení býka jeřábem překvapeně konstatoval, že býk přežil pád do patnáctimetrové hloubky prakticky bez úrazu, ošetřil mu jen odřeniny.