Smrt taxikáře míří k soudu, zabít ho měl opilý klient

Když ho ráno vzbudili policisté, byl celý od krve. Nevěděl, co se stalo. Noc předtím slavil 34letý Mário K. ve městě a pak se nechal odvést taxíkem do kamarádova plzeňského bytu. Tam se dostal podle státního zástupce do konfliktu s o 35let starším taxikářem a úderem do břicha mu měl způsobit smrtelné zranění.