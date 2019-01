Muž byl obviněn, že před Vánocemi na Jesenicku zavraždil svého známého

Případ vraždy 40letého muže, která se stala loni 21. prosince v rodinném domě na Jesenicku, vyšetřují olomoučtí kriminalisté. Obviněn je z ní o 21 let starší muž. V případě prokázání viny mu hrozí až 18 let za mřížemi. Právu to řekl ve středu policejní mluvčí Libor Hejtman.