kub, Novinky

Kriminalisté muže vyslýchají od sobotního dopoledne. „Bylo zahájeno trestní stíhání kvůli zločinu braní rukojmí, za což v případě odsouzení hrozí pět až 12 let. Dále dáme podnět státnímu zástupci k vydání návrhu na vzetí obviněného do vazby,” řekl odpoledne Novinkám mluvčí policie Pavel Truxa. Příbramský soud by mohl podle něj rozhodovat v neděli.

Výslech zatím podle Truxy nepřinesl nic nového, přičemž ale platí dřívější informace: muž nechtěl loupit ani nikomu ublížit, jeho záměrem bylo strhnout na sebe zájem médií. „Chtěl si činem zajistit pozornost a uskutečnit prohlášení,” uvedl Truxa.

Obviněný ale podle něj zatím neřekl, co přesně a jakým způsobem chtěl veřejnosti sdělit. „Nic konkrétního zatím nemáme, uvidíme po následujících výsleších,” dodal mluvčí.

Video

Police zavřela náměstí v Příbrami. Zdroj: Petr Janiš, Právo

Muž ozbrojený krátkou střelnou zbraní přepadl banku na příbramském náměstí v pátek odpoledne. Nejdřív zajal dva zaměstnance a sedm klientů pobočky, jednu klientku propustil ještě před příjezdem policie. [celá zpráva]

Celkem držel rukojmí zhruba tři hodiny. Od začátku incidentu sliboval, že nikomu neublíží a chce pouze vyjednávat. Policie hovořila o tom, že chce podat nějaké trestní oznámení a potřebuje zájem médií.

Video

Policie zasahuje v Příbrami u přepadení banky Zdroj: Aktu.cz

Přepadení banky ukončili policejní specialisté z Útvaru rychlého nasazení (URNA), když využili slabé chvilky ozbrojence. Jeho nálada byla totiž podle šéfa útvaru poněkud nestabilní. Nikdo se při zásahu nezranil. [celá zpráva]

Muž si podle dřívějších informací policie vybral banku náhodně. Při vstupu do pobočky podle kriminalistů jednou vystřelil do stropu. V minulosti se už dopustil drobné trestné činnosti.