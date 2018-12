Patrik Biskup, Právo

Mluvčí krajského policejního ředitelství policie Markéta Fialová nechtěla informaci Práva nijak komentovat. „Vzhledem k tomu, že věci dotýkající se služebního poměru policistů jsou neveřejné, nebudeme se k otázkám směřujícím do této oblasti vyjadřovat,“ uvedla mluvčí.

Nechtěnou pozornost na sebe strhl Němec loni v září, když se společně se svým zástupcem Vladimírem Slavotínkem dostali v Plzni do konfliktu s řidičem Josefem Vávrou. Němec tehdy seděl za volantem civilního mercedesu a v křižovatce na Karlovarské třídě Vávrův superb zablokoval. Jeho spolujezdec Slavotínek pak s pistolí v ruce vystoupil z auta a řidiče častoval vulgárními výrazy a měl ho i fyzicky napadnout.

Za to čelí obžalobě z trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby. V případu, který se dostal do povědomí široké veřejnosti po zveřejnění záběrů z palubní kamery superbu, dosud nepadl pravomocný rozsudek.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Incident policistů v civilu s řidičem

U soudu Němec vypovídal jako svědek a svého podřízeného se zastal. „Řidič na nás bezdůvodně najížděl. Cítili jsme se ohroženi. Chtěli jsme ho zkontrolovat, jestli není například pod vlivem drog. Neuposlechl výzvy k zastavení, proto došlo k zablokování jeho vozidla,“ odmítl Němec u soudu tvrzení řidiče Vávry, podle kterého to byl naopak právě černý mercedes, který nebezpečně tlačil na dodávku pro vozíčkáře, a proto jej problikával.

Video

Velitel zásahové jednotky Josef Němec k případu

Němec nicméně připustil, že způsob, jakým jeho kolega Slavotínek s řidičem jednal, nebyl v pořádku. „Zazněla od něho nevhodná slova, v autě jsem mu potom řekl, že to s ním budu jako nadřízený řešit. Pak to ale převzali kolegové z vnitřní kontroly,” prohlásil Němec, který zásahové jednotce zasvětil většinu profesního života a posledních více jak deset let byl jejím velitelem.

Co vedlo Němce k odchodu do civilu, není jasné. Právu se ho nepodařilo zastihnout. Jeho rozhodnutí ale může souviset s kázeňským řízením, které s ním zahájilo vedení krajské policie právě kvůli propíranému incidentu s řidičem a které pro něj nedopadlo dobře. Podle informací Práva dostal trest za to, že událost nebyla řádně administrativně zpracovaná. Sám jakékoliv pochybení odmítá.