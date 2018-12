den, Právo

„Musíme se proti tomuto nařčení z polské strany ohradit. Řešíme velmi choulostivou a citlivou otázku, je nám to velmi nepříjemné. Snažíme se všem rodinám vyjít v maximální míře vstříc. Organizujeme tady pomoc, máme tady poradenské služby, máme psychology, byl tady i kněz, který se snaží, aby ten dopad na ty rodiny byl co nejmenší,” řekl Čelechovský.

ČTĚTE TAKÉ

OKD si kvůli výbuchu metanu vysloužilo v Polsku kritiku



Podle něj společnost připravuje finanční odškodnění a pohřby pro mrtvé horníky. „Já si myslím, že nikdo nemůže říct, že nemáme sociální cítění,“ sdělil mluvčí.

Do OKD, které patří důl ČSM ve Stonavě, kde při čtvrtečním výbuchu metanu zahynulo 13 horníků, se opřel bývalý náměstek polského ministra hospodářství a bývalý senátor Jerzy Markowski. Podle něj někdejší soukromí majitelé dolů zanedbali mnoho procedur a zásad pro práci pod zemí. Dvanáct ze třinácti obětí neštěstí jsou Poláci. Firmu kritizoval i otec jedné z obětí. Právě ten řekl, že se čidla zakrývala fólií. [celá zpráva]

Video

Kolega obětí výbuchu mluví o tragédii. Zdroj: Aleš Honus, Právo

Čelechovský dodal, že pokud má polská strana pocit, že má málo informací k této tragické události, tak to musí oslovit Polskou tiskovou agenturu, a nikoliv OKD. „Protože my jsme celou noc a celý dnešní den poskytovali novinářům informace. Já jsem dokonce měl několik rozhovorů s polskou televizí a rádii. Nemohou osočovat nás. Oni tady mají na území České republiky zástupce Polské tiskové agentury a ten mi volal teprve dnes ráno,” sdělil v pátek mluvčí.

„Co se týká nařčení z toho, že se čidla na metan zakrývala fólií, tak to se musím opět důrazně ohradit. Zcela to dementuji. Nedomnívám se, že někdo vědomě bude zakrývat bezpečnostní čidla proto, aby přišel o život. Hovořil jsem s několika horníky, kteří zde pracují desítky let, hovořil jsem i se záchranáři, kteří tyhle informace považují za zcela nepravdivé a neadekvátní. Jde o spekulace,“ zdůraznil Čelechovský.