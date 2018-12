Patrik Biskup, Právo

Nad Janem J. v tu chvíli stáli všichni svatí. Při druhé ráně totiž čepel jen těsně minula srdce. „Lékaři mi řekli, že stačily dva centimetry vedle a bylo by po mně,“ vzpomínal muž na incident ze 7. prosince, který se odehrál na Mikulášském náměstí v Plzni.

Svoji dodávku měl tehdy zaparkovanou před restaurací U Chřestýše. „Šel jsem domů z práce. Už jsem byl na odjezdu, když ten chlapík začal řvát, ať konečně vypadnu a mlátil pěstí do plachty. Byl to takový malý střízlík, proto jsem se ho nebál umravnit, i když sám také nejsem žádný hromotluk. Chtěl jsem mu říci, proč tak vyvádí, jestli je normální,“ popisoval muž, co předcházelo samotnému napadení.

Jakmile vylezl z auta, muž proti němu hned vyrazil. „Chytil jsem ho za ruce a natlačil na zeď hospody. Nekladl skoro žádný odpor. Pak jsem ucítil ránu do břicha a vzápětí další do hrudníku. V tu chvíli už ze mě začala stříkat krev. Uvědomil jsem si, že do mě píchl nůž. Jediné, co mi problesklo hlavou, bylo, abych přežil. Tak jsem se snažil dostat do sousedního domu, kde pracuji. Věděl jsem, že v kanceláři ještě zůstal kolega,“ popisoval Jan J. dramatické okamžiky.

Čtyři hodiny na operačním sále

Vchodové dveře domu byly ale zabouchnuté. „Natočil jsem se bokem a podařilo se mi je rozrazit. Překonat další zavřené dveře do kanceláře už ale bylo nad moje síly. Tak jsem do nich jen vrazil a zůstal ležet na chodbě. Rána byla naštěstí tak silná, že ji kolega zaregistroval, i když měl zrovna sluchátka na uších,“ pokračoval muž.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Muž obviněný z útoku na řidiče dodávky. Zdroj: Právo

Ze záchranářské sanitky putoval okamžitě na operační sál, kde strávil téměř čtyři hodiny. „Měl jsem v hrudníku tři litry krve. Nemohli mi udělat ani CT vyšetření, aby zjistili, jestli není zasažené srdce. Když jsem se druhý den probral z umělého spánku, tak to na mě dolehlo,“ líčil otec dvou malých dětí.

„Teprve jsem si začal uvědomovat vážnost celé situace. V životě by mě nenapadlo, že se taková věc stane zrovna mně. Jsem obyčejný kluk z vesnice,“ přemítal nahlas muž, který je také starostou dobrovolných hasičů a členem obecního zastupitelstva.

Útočníkovi hrozí 18 let



Přiznal, že do budoucna se podobnému kázání o morálce, jaké použil při pokusu útočníka uklidnit, určitě vyhne. „Dostatečně mě to vyučilo. Raději něco překousnu, než abych reagoval s horkou hlavou,“ uzavřel Jan J.

Rána do hrudníku těsně minula srdce.

FOTO: Archiv Jana J.

Útočníka tehdy po čtyřech hodinách dopadla zásahová jednotka v městské části Bukovec. Ukázalo se, že jde o 26letého muže z Rakovnicka. Po zadržení nadýchal 1,75 promile alkoholu. Vyšetřovatelé ho poté obvinili z pokusu vraždy.

„Je mi to líto. Jsem rád, že přežil,“ prohlásil obviněný muž těsně předtím, než ho soudce poslal do vazby. Hrozí mu až 18 let vězení.