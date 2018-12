kub, Novinky

Incidenty se odehrály večer 4. prosince na parkovištích u hlavního nádraží. Kriminalisté zatím mladíka nevypátrali, obracejí se proto prostřednictvím videozáznamu na veřejnost s žádostí o pomoc se ztotožněním podezřelého.

Nejdřív mladík zaťukal kolem 21.30 na okénko odjíždějícího auta a chtěl po řidiči, aby ho odvezl na letiště, nebo kamkoli mimo území Prahy. Řidič to odmítl a odjel pryč, mladík mu ještě chtěl kopnout do auta, ale minul.

„Druhá zaznamenaná situace se odehrála o víc jak hodinu později. Taxikář přijel pro zákaznici, ženu usadil do auta a její zavazadlo dal do kufru auta. Páté dveře pak chtěl zmáčknutím tlačítka uzavřít, přičemž odcházel k místu řidiče,“ popsal mluvčí policie Tomáš Hulan.

Podezřelý ale využil toho, že se dveře zavíraly pomalu, a skočil do kufru auta, čehož si řidič všiml a mladíka vyhnal.

Sedl za volant



„Mladík se ale svého záměru nechtěl vzdát a taxikáře prosil, aby ho vzal s sebou. Řidič ale jeho žádosti nevyhověl a chystal se odjet i se zákaznicí pryč. To černého pasažéra popudilo natolik, že přistoupil k autu a přes dveře spolujezdce vnikl do interiéru auta. Tam nastříkal řidiči do obličeje neznámou látku a utekl pryč,“ upřesnil mluvčí.

Řidič i pasažérka museli po tomto útoku z auta vystoupit. Toho opět využil hledaný muž, který se k autu z druhé strany vrátil. „Namířil si to rovnou za volant, kdy ještě stihl řidiče opět atakovat blíže neurčeným sprejem,“ sdělil Hulan.

Mladík se pak snažil opakovaně s autem odjet, chyběly mu ale klíčky. Z místa nakonec zmizel poté, kdy podle policie sebral z auta dva mobilní telefony. „Pokud mladíka poznáváte, znáte jeho totožnost, případně místo jeho pobytu či pohybu, předejte nám prosím tyto informace prostřednictvím linky tísňového volání 158,“ dodal Hulan.