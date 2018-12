Novinky

Dodávka se převrátil ve směru na Brno, její přívěsný vozík, na němž byla naložena auta, se převrátil do protisměru. Podle odhadu silničářů by dálnice měla být zavřená do jedné hodiny v noci. Server dopravniinfo.cz uvádí, že šlo o kamion s auty, která jsou rozházena v obou směrech.

Policie odklání dopravu na exitu 21 Mirošovice ve směru na Brno a na exitu 29 ve směru na Prahu.